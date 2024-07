Emissari in azione: duello Juve-Roma per il fantasista

Non solo le schermaglie per l’affare Soulé: sfida sul mercato tra Juve e Roma, blitz in Sudamerica degli scout delle due big italiane

Scintille tra Juventus e Roma per quanto concerne la trattativa per Matias Soulé. I giallorossi insistono per il gioiello argentino, senza trovare però il via libera della ‘Vecchia Signora’.

Giuntoli e la dirigenza bianconera non sono intenzionati a fare sconti per il fantasista classe 2003, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito con la maglia del Frosinone. La Juve, per lasciar partire Soulé, vuole incassare 30 milioni di basse fissa oltre a 5 di bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Proseguono le negoziazioni con la Roma, mentre Giuntoli aspetta anche un rilancio dalla Premier League tra Leicester e West Ham. La cessione di Soulé è fondamentale per la Juventus, che deve monetizzare prima di sferrare l’assalto a Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, sfida alla Roma: c’è Garro nei radar delle due italiane

Il diamante pregiato dell’Atalanta rimane infatti una priorità per la trequarti del nuovo allenatore Thiago Motta. La ‘Dea’ però non indietreggia e ha fissato a 60 milioni il prezzo del nazionale olandese.

Così Giuntoli, oltre evidentemente anche alla Roma per quanto concerne la situazione di Soulé, stanno cercando delle alternative sul mercato nelle caselle dei trequartisti. Una nuova pista – come scrive il giornalista Ekrem Konur su ‘X’ – porta al profilo di Rodrigo Garro del Corinthians. Il 26enne centrocampista offensivo è stato infatti seguito da alcuni scout di Juventus e Roma durante il match tra la squadra paulista e il Bahia. Oltre alle due italiane anche lo Zenit sarebbe interessato al giocatore con passaporto italiano.

Garro è sotto contratto fino al dicembre 2027 con il Corinthians e ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Il classe ’98 nel campionato in corso ha collezionato finora 16 presenze, mettendo a referto 2 gol e 3 assist.