Doppio addio alla Juventus, c’è lo zampino di Conte e del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La mossa del club azzurro

Sta prendendo forma il nuovo Napoli di Antonio Conte, in attesa di sbloccare la situazione Osimhen-Lukaku. Il nuovo tecnico aspetta in azzurro il bomber belga già allenato all’Inter, dove ha vissuto le sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo.

Aspettando Osimhen, infatti, il club di De Laurentiis si è portato avanti trovando un accordo con Romelu Lukaku. Il belga è fin dal principio, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il prescelto degli azzurri o meglio dire di Antonio Conte per l’eredità dell’attaccante nigeriano. Lukaku si è ripromesso a Conte, e viceversa, già da diversi mesi: troppo forte la voglia di tornare a lavorare con il tecnico che lo ha portato ai suoi massimi livelli in carriera.

Restando sull’attacco, un altro nome caldo in casa Napoli è quello di Giacomo Raspadori. Come noto, il calciatore è sulla lista di Giuntoli e della dirigenza della Juventus per rinforzare il reparto offensivo di Thiago Motta. Il club azzurro, però, fa muro per il suo attaccante.

Calciomercato Juve, il Napoli blinda Raspadori e punta Berardi: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il Napoli non ha intenzione di cedere Raspadori alla rivale: solo un’offerta irrinunciabile, superiore a 40 milioni di euro, farebbe sedere al tavolo delle trattative De Laurentiis e l’ex dirigente bianconero Manna.

Il doppio ‘sgarbo’ potrebbe essere completato con Berardi. Stando al quotidiano, infatti, la società azzurra starebbe puntando con decisione anche l’esterno del Sassuolo retrocesso in Serie B. Berardi rappresenta una ghiotta occasione di mercato e Conte e De Laurentiis starebbero studiando il colpo. La Juventus, segnalata ancora sulle tracce del giocatore, è avvisata.