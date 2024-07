Visite mediche non superate: salta l’arrivo in Italia

Colpo di scena nella trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo: il difensore non ha superato l’ultimo step prima della firma ufficiale

Come spesso può accadere nell’imprevedibile mondo del calciomercato, anche gli affari che sembrano già impostati e pronti alla chiusura possono saltare sul più bello per ragioni assai diverse. Un passaggio determinante e a volte sottovalutato è rappresentato dalle visite mediche, difatti l’ultimo step da compiere prima delle firme ufficiali sui contratti.

Non sono pochi i trasferimenti saltati per l’esito negativo dato dai test medici. Quest’oggi, ad esempio, a non superare le visite mediche sostenute prima del nuovo accordo è stato l’argentino Valentin Gomez. Il difensore mancino di proprietà del Velez, infatti, avrebbe dovuto siglare un nuovo contratto con il Palermo che a sua volta lo avrebbe spedito in prestito sempre in Argentina al River Plate per le prossime due stagioni.

Un’operazione in pieno stile City Group, che detiene le quote di maggioranza del club rosanero, saltata sul più bello per i problemi riscontrati durante i test. A riferirlo è stato il cronista argentino Cesar Luis Merlo, il quale ha posto l’accento anche sullo sconcerto mostrato dal River: “A causa di problemi durante le visite mediche, è saltato il trasferimento di Valentin Gomez al City Group. Alla luce di questa situazione, il River Plate valuta i prossimi passi da fare”.