Milan al centro dell’intrigo: con Tomori arriva Kante

Un club di Premier League continua ad investire per costruire una squadra competitiva. Intanto spunta un maxi intreccio tra Tomori e Kante

Si inizia a scaldare l’asse che unisce Milano, Londra e l’Arabia Saudita. Un maxi intreccio che vedrebbe come protagonista assoluto il West Ham, club britannico sempre molto ambizioso e desideroso di andare a compiere un salto di qualità definitivo.

I londinesi avrebbero messo nel mirino in particolare due calciatori per potenziare in un colpo solo centrocampo e difesa con uomini di esperienza e qualità. Per la mediana occhi sull’ex Chelsea N’Golo Kantè, oggi in Arabia Saudita ma in forma come dimostrato agli Europei, mentre per la retroguardia il focus è sul milanista Tomori, anche lui in passato calciatore dei Blues.

Un doppio obiettivo di spicco evidenziato da ‘TeamTalk’ che evidenzia come il West Ham abbia già speso 65,5 milioni di sterline per Luis Guilherme e Max Kilman quest’estate, ma i loro affari sono tutt’altro che conclusi, poiché il nuovo allenatore Julen Lopetegui punta a ulteriori miglioramenti in ogni reparto. È in questo contesto che la fonte britannica va a collocare i nomi di Kante e Tomori.

Il trentatreenne transalpino ha dimostrato di avere ancora le carte in regola per competere ai massimi livelli, offrendo alcune prestazioni importanti per la Francia a Euro 2024.

Calciomercato Milan, da Kante a Tomori: maxi intreccio targato West Ham

Un Kante ritrovato quello visto ad Euro 2024 che stuzzica la fantasia del West Ham per un maxi intreccio tra centrocampo e difesa con lo stesso Tomori.

La stessa fonte sottolinea come Lopetegui sia ammiratore di lunga data del francese e potrebbe rappresentare una valida alternativa d’esperienza a giocatori come Alvarez, James Ward-Prowse e Tomas Soucek.

A proposito di Kanté, Frank Leboeuf ritiene che il Chelsea stia perdendo una chance: “Non vogliamo vederlo al West Ham, con tutto il rispetto, e penso che se riuscissero ad averlo, sarebbe un’ottima presa perché quel ragazzo ha dimostrato durante gli Europei di essere ancora al top”.

Kante però non è l’unico rinforzo che gli Hammers hanno in mente, visto che vorrebbero potenziare la linea arretrata con Tomori, a dispetto dell’acquisto già fatto di Kilman. Come confermato da ‘TEAMtalk’, Lopetegui è intenzionato a ingaggiare un altro nuovo difensore centrale e il rossonero è in cima alla sua lista. Conferme in tal senso anche dal ‘Daily Mail’ con il 26enne inglese valutato dal Milan non meno di 50 milioni di euro.