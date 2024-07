Intossicazione alimentare, la squadra abbandona il match

Squadra costretta ad abbandonare il match a causa di un’intossicazione alimentare

Costrette ad abbandonare la partita a causa di un’intossicazione alimentare: una vicenda che ha dell’incredibile.

Protagoniste, loro malgrado, le giocatrici dell’As Dafra, squadra femminile del Burkina Faso. Durante un match le giocatrici hanno infatti accusato un’intossicazione alimentare, probabilmente dovuta ad una salsa alle arachidi mangiata qualche ora prima della partita, come riferisce ‘Fanpage’. L’alimento ha infatti causato malessere e dissenteria e ha portato le giocatrici ad abbandonare il campo alla fine del primo tempo.

L’intera formazione è stata intossicata. Alcune giocatrici si sono sdraiate, altre non sono riuscite a rialzarsi per le fitte allo stomaco, altre sono rimaste sedute, altre ancora (quelle che stavano più male rispetto alle compagne) sono state accompagnate nello spogliatoio perché da sole non riuscivano a camminare. Al direttore di gara non è rimasto altro da fare che prendere atto dell’accaduto e dichiarare finita lì la sfida: in quelle condizioni non c’era possibilità di proseguire e lo stesso risultato maturato alla fine della prima frazione aveva di fatto indirizzato l’esito. L’As Dafra era infatti sotto per 5-0 dopo solo la prima mezz’ora di gioco. Una gara sostanzialmente già conclusa, la cui fine è stata anticipata dal direttore di gara.