Piace a Inzaghi, Oaktree ha detto no: l’agente dice tutto

L’agente conferma i contatti con l’Inter, ma racconta anche l’opposizione di Oaktree che cerca altri profili: tutta la verità

L’Inter alla ricerca di un difensore. È questa la priorità del mercato nerazzurra, dopo che Marotta ha completato il tris di acquisti che si era prefissato con l’arrivo di Martinez dopo quelli di Taremi e Zielinski.

L’infortunio di Buchanan ha reso più urgente la ricerca di un ulteriore rinforzo nel pacchetto arretrato di Inzaghi e i dirigenti nerazzurri stanno andando alla caccia del profilo giusto, dopo che è sfumato Cabal, approdato alla Juventus. Tra i nomi accostati alla squadra campione d’Italia c’è anche quello di Ricardo Rodriguez, ex Milan e Torino, svincolato dopo la fine del suo contratto co il club granata.

Un’idea low cost e con esperienza già nel massimo campionato che sembra destinata però a non concretizzarsi, almeno stando alle dichiarazioni dell’agente del calciatore, Haroon Masoodi.

Calciomercato Inter, niente Rodriguez: il no di Oaktree

Il procuratore del difensore svizzero conferma la scelta di Oaktree di puntare su profili più giovani per il rinforzo in difesa.

In alcune dichiarazioni rilasciate a ‘inter-news.it’, infatti, l’agente di Ricardo Rodriguez ha confermato i contatti con i nerazzurri, ma anche spiegato perché non se ne farà niente: “Ci sono state discussioni con Ausilio qualche settimana fa – le sue dichiarazioni -. Ricardo piace anche ad Inzaghi ma non ci è arrivata nessuna offerta. Credo che il proprietario (Oaktree, ndr) guarda ad altri profili”.

Profili più giovani e rivendibili sul mercato. Calciomercato.it vi ha raccontato dell’idea Andrea Carboni, 23 anni, difensore del Monza, società con la quale i rapporti sono ottimi. Tornando a Ricardo Rodriguez, lo svizzero ha ricevuto proposte anche dall’estero, ma finora nessuno lo ha convinto. Lo stesso Masoodi ha raccontato delle proposte arrivate dal Qatar, quella spagnola del Betis e da Turchia e Grecia: “Ad oggi – ha detto – le offerte non sono state all’altezza”.