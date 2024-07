Motivi di ordine pubblico, UFFICIALE: annullata la partita

La decisione è arrivata su decisione della Prefettura per motivi di ordine pubblico: annullata la partita

Nonostante sia calcio d’estate, la possibilità di scontri e disordini non va in vacanza. Si spiega così la decisione della Prefettura di non far disputare la sfida tra Roma e Tolosa in programma sabato 27 luglio.

Il match amichevole avrebbe dovuto disputarsi nello stadio di Ancona, ma la Prefettura ha ritenuto opportuno non autorizzarne lo svolgimento per il rischio di scontri tra le tifoserie. I tifosi della squadra marchigiana, infatti, sono gemellati con quelli del Napoli: è nota la rivalità presente tra i sostenitori azzurri e quelli della Roma, da qui la possibilità che una giornata di festa si tramuti in una serata di caos e disordini.

Per evitare questo rischio si è deciso di annullare la partita come confermato anche dall’amministrazione comunale di Ancona. In un comunicato, si spiega che l’evento avrebbe dovuto essere “un grande momento di festa in cui si sposavano attrazione turistica e promozione dello sport giovanile anconetano, offrendo al contempo uno spettacolo di Serie A per le famiglie”.

Annullata Roma-Tolosa, il comunicato del Comune

Il comune ha però “condiviso l’orientamento espresso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” arrivato dopo le informazioni raccolte dalle Questure di Roma e Napoli e dopo aver avuto anche un dialogo con la stessa tifoseria anconetana da parte del Sindaco.

“Tutti questi fattori, insieme, – spiega la nota del Comune di Ancona – hanno contribuito a delineare un quadro in netta contraddizione con lo spirito amichevole che esclusivamente avrebbe dovuto connotare l’evento, senza alcun rischio che la partita si potesse trasformare in occasione di disordine”.

Niente Roma-Tolosa quindi il 27 luglio, resta ora da vedere se la società capitolina, con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione, proverà a trovare un’altra sede per disputare comunque un test pre-campionato.