Juve, gli esuberi sono un bel problema. E intanto Giuntoli pensa allo scambio in attacco

Situazione esuberi importante in casa Juventus, Giuntoli vuole prima cedere e poi agire: intanto ha preso contatti per un attaccante della Serie A

La Juventus è stata senza dubbio la grande protagonista del mercato estivo, anche se non è sazia. Giuntoli intende chiudere almeno un altro colpo per ogni reparto, lo ha annunciato in mondovisione, anche se ovviamente ci sarà bisogno pure di fargli spazio. Perché gente come Szczesny, De Sciglio, Huijsen e Milik, per non parlare di Chiesa e Soule vanno ovviamente piazzati. Senza dimenticare Arthur, McKennie, Kostic, Nonge e Rugani.

Soule – a livello tecnico – probabilmente è l’unico che, in caso di permanenza, non dispiacerebbe troppo tenere ai bianconeri, ma è netta volontà di monetizzare. Con la Roma che punta sul desiderio già espresso dall’argentino di vestire solo giallorosso. Alla luce di questo, Giuntoli in questo momento è costretto ad aspettare che si sblocchino queste situazioni. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’ in questo momento la questione è intricata e la tensione rischia di salire visto che i vari calciatori non stanno favorendo le rispettive cessioni. McKennie ha rifiutato l’Aston Villa e chiede la buonuscita, Szczesny per ora ha rifiutato il Monza e dall’Arabia vuole solo 30 milioni in due anni, su De Sciglio c’è sempre Galliani ma anche qualcosa all’estero, su Arthur sondaggi del Como, Huijsen vorrebbe squadre migliori rispetto a Wolfsburg e Stoccarda. Ci sono, ma non sono arrivate a 25 milioni. Per Chiesa avanza l’ipotesi estero, ma in Premier niente di concreto.

Juve, idea scambio Milik-Retegui. E spunta Simeone

Un bel labirinto per il quale non si trova uscita per il momento. Per questo in entrata restano in stand-by Todibo, Koopmeiners e Sancho (o Adeyemi). E tra i sondaggi, come vi abbiamo raccontato ieri, sono entrati anche Galeno e Ndoye. Per la punta è tornato in auge Mateo Retegui, per cui non è così peregrina l’ipotesi di scambio con Milik da offrire ai rossoblù. L’italoargentino costa però comunque 25 milioni, piace pure alla Fiorentina e non è facile andare incontro a questa richiesta. Ma i bianconeri lo tengono d’occhio, hanno provato i primi approcci e hanno pure eventualmente qualche giovane da mettere sul piatto, forti dei buonissimi rapporti col Grifone. Non solo, perché nel frattempo – scrive ancora ‘Il Corriere dello Sport’, tra le idee c’è anche quella che porta a Giovanni Simeone.

L’attaccante del Napoli è nei radar, è stato offerto anche alla Lazio e gli azzurri sono pronti a cederlo. Sta lavorando in ritiro, anche se durante l’amichevole a Dimaro col Mantova, si è fermato per un risentimento all’adduttore destro. Conte ne farebbe a meno senza troppi problemi, anche se aspetta ancora l’attaccante titolare che sarà Lukaku. Ma prima va conclusa la cessione di Osimhen, altrimenti resta tutto bloccato. La Juventus sta sondando le varie soluzioni, ma l’impressione è che difficilmente si muoverà in maniera importante prima di cedere e incassare.