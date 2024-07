Inter, frenata per l’ultimo colpo: offerta respinta

Inter a caccia dell’ultimo colpo del suo mercato, ma i nerazzurri vedono una propria offerta respinta: cifra non sufficiente

Con i colpi Zielinski, Taremi e Josep Martinez e con i big tutti blindati, l’Inter è già a buon punto per quanto concerne il proprio mercato. Manca un ultimo ritocco, quel colpo in difesa che sarebbe la ciliegina sulla torta. Ma per adesso, i nerazzurri non riescono a suggellarlo.

Tra i tanti profili valutati negli ultimi giorni, i campioni d’Italia hanno anche avanzato una proposta per Nathan Zeze, giovane promessa francese in forza al Nantes. Per il classe 2005, secondo ‘Ouest France’, l’offerta sarebbe stata tra i 12 e i 13 milioni di euro. Offerta però respinta dal club transalpino, che crede nel giocatore e per ora non vorrebbe privarsene. A meno di non ricevere una offerta davvero irrinunciabile. Da capire se l’Inter intenderà rilanciare, o se si dedicherà ad altri giocatori.