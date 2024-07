Putiferio in Italia per la stella internazionale: “Firma immediata”

Con il calciomercato che impazza, anche una foto delle vacanze (in Italia) può scatenare un putiferio, specie per una star internazionale

Siamo al 21esimo giorno di calciomercato, e qualche novità, rispetto allo scorso anno, si può già annotare. Kylian Mbappé, per esempio, è stato presentato in pompa magna dal Real Madrid, il Manchester United sta facendo spese folli in giro per l’Europa, e poi la Juventus si sta rafforzando in vista di ritornare a primeggiare, almeno in Italia, sotto la guida tecnica di Thiago Motta.

Non ci sono solo loro, ovviamente, a rendere roventi queste giornate di luglio, ma tra un’offerta e un’altra, specialmente dopo aver messo la firma sulla vittoria del campionato europeo, c’è sicuramente chi si è preso una meritata pausa. È il caso di Nico Williams, l’esterno dell’Athletic Bilbao, vera rivelazione della spedizione in Germania della Spagna assieme a Lamine Yamal, ha deciso di trascorrere le vacanze qui da noi, in Italia.

Sorridente, in barca e anche amorevole con degli animali, i suoi scatti, pubblicati su Instagram, hanno raccolto davvero tantissimi like – quasi un milione e trecentomila -, ma hanno anche scatenato un putiferio tra i tifosi del Barcellona.

Nico Williams scatena i tifosi del Barcellona e i suoi compagni di squadra in Nazionale

L’ala sinistra classe 2002, autore della rete del primo vantaggio della Spagna nella finale contro l’Inghilterra, infatti, è finito nel mirino del club di Joan Laporta. La concorrenza è tanta, specialmente dalla Premier League, in grado di pagare cifre molto più alte rispetto a quelle del Barcellona, che deve rispettare delle regole stringenti imposte dalla federazione per far quadrare i bilanci, ma questo non ha fermato né i tifosi blaugrana, né i compagni di squadra in nazionale del talento 22enne che già giocano per la squadra di Hansi Flick.

Sia Gavi, sia Alejandro Balde, sia Fermin Lopez sia lo stesso Yamal, infatti, hanno commentato il post di Nico Williams dalle vacanze. Gavi e Fermin hanno scelto delle faccine sorridenti, l’enfant prodige spagnolo ha invece commentato con due icone di diavoli, mentre il difensore ha messo due occhi grandi che significano: “Ehi, ti stiamo aspettando qua da noi”.

E chissà se davvero il giocatore nato a Pamplona, che adesso vale davvero una fortuna, sceglierà il Barcellona, oppure cederà ai soldi delle inglesi.