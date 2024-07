Prestito con obbligo di riscatto: la Juve sta per chiudere un altro affare

Calciomercato Juventus, la trattativa per la sua uscita sarebbe sempre più vicina alla definizione: le cifre dell’affare

Nonostante il week end relativamente tranquillo, proseguono i lavori in casa Juventus. Sul campo la compagine di Thiago Motta è atterrata in Germania dove svolgerà la seconda parte del raduno pre campionato. Dietro la scrivania, invece, Cristiano Giuntoli è al lavoro per completare l’organico in tempi relativamente brevi.

Oltre al tema entrate, in casa bianconera continuano a tenere banco anche le indiscrezioni relative alle uscite. Una questione tutt’altro che indifferente visto che proprio da alcune cessioni il football director bianconero spera di ricavare il tesoretto utile a dare la caccia non solo a Koopmeiners ma anche a Todibo. La trattativa Roma-Soulé è sicuramente una delle più calde. Tuttavia, nelle ultime ore ha preso quota anche un altro affare. Ci stiamo riferendo al sempre più probabile approdo di Tarik Muharemovic al Genoa. Il difensore bosniaco classe ‘2003, infatti, sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia rossoblu.

Dopo i contatti esplorativi dei giorni scorsi, l’operazione avrebbe avuto un’accelerata improvvisa nel corso delle ultime ore, arrivando già al suo punto di svolta. Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, le parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 6 milioni di euro. Trapelerebbe ottimismo circa la fumata bianca visto che il Genoa sarebbe piuttosto vicino a mettere le mani sul calciatore.