Il piano B del Milan condanna l’Inter: triangolo da 45 milioni

Il Milan ha un piano B sul calciomercato che potrebbe fare parecchio male all’Inter: il giro d’affari in Italia vale almeno 45 milioni di euro

Work in progress in casa Milan per la costruzione della nuova squadra, anche se con qualche difficoltà oggettiva. L’arrivo di Alvaro Morata ha risolto la necessità più stringente, cioè l’arrivo di un bomber capace di sostituire Olivier Giroud con esperienza e gol pesanti – anche se non si tratta di un nome di prospettiva, ma comunque molto affidabile.

I giochi non sono comunque conclusi a più di un mese dalla fine delle trattative e servirà almeno un nuovo centrocampista per far sì che il gioco di Paulo Fonseca decolli, soprattutto se Ismael Bennacer alla fine dovesse partire. Il profilo di Fofana resta in cima alla lista, ma ancora con diverse difficoltà oggettive nel concludere l’affare. Resta, infatti, la distanza tra il Milan e il Monaco, soprattutto in virtù di un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Se la posizione dei francesi dovesse restare così rigida, il Diavolo avrebbe comunque delle alternative pronte e una di queste porta direttamente in Serie A. Si tratta di Sofyan Amrabat, mediano di ritorno alla Fiorentina dopo l’esperienza al Manchester United e aver fatto bene con il Marocco ai Mondiali in Qatar.

Amrabat è il piano B del Milan al centrocampo: perché sarebbe negativo per l’Inter

L’ex Verona non è più un ragazzino e, per questo, il Milan vorrebbe spendere 10 milioni di euro per il suo cartellino, a fronte di una richiesta di 15. Se l’affare dovesse andare in porto, allora la Fiorentina incasserebbe una cifra importante da poter reinvestire per Kristjan Asllani.

Nell’ultima stagione non ha trovato grande spazio all’Inter, anzi ha faticato a esprimere le sue qualità con continuità. Simone Inzaghi ha comunque fiducia in lui come vice Calhanoglu e ha chiesto alla società di tenerlo, raccogliendo il sì del calciatore alla permanenza a Milano. Ma se la Fiorentina dovesse arrivare con un’offerta importante, superiore ai 30 milioni, anche grazie all’incasso per Amrabat, allora tutte le parti in causa vacillerebbero. Anche il regista, che avrebbe la prospettiva di essere titolare in un club importante come la Viola.

Insomma, la pista va monitorata con attenzione e ben consapevoli che il Milan, addirittura con il suo piano B per il centrocampo, potrebbe causare un nuovo importante problema in casa Inter.