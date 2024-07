Il colpo segreto di Marotta dalla Premier: affare stile Lukaku

Beppe Marotta va a caccia di un colpo ben preciso per l’Inter: spunta un nuovo nome per i nerazzurri direttamente dalla Premier League

Il calciomercato dell’Inter è ben diverso da quello della Juventus o del Napoli, le probabili dirette rivali nella corsa scudetto. I nerazzurri operano in maniera mirata per cercare gli ultimi tasselli che mancano alla squadra e per le esigenze di Simone Inzaghi. Dopo gli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez, serve essenzialmente un nuovo difensore di piede mancino che possa sostituire all’occorrenza Alessandro Bastoni e permettere a Carlos Augusto di avanzare sulla fascia sinistra.

Nelle ultime settimane, sono circolati tanti nomi in grado di occupare quella posizione. Hermoso e Rodriguez non convincono Oaktree per età e tipologia di colpo, mentre Juan Cabal, inizialmente identificato come nome ideale, alla fine è passato alla Juve grazie a un colpo di coda di Cristiano Giuntoli.

A questo punto, resta in ballo Jakub Kiwior: giovane, conosce bene la Serie A e potrebbe essere liberato dall’Arsenal dopo l’arrivo di Riccardo Calafiori. I Gunners, però, devono aprire al prestito con diritto di riscatto per far sì che la trattativa decolli, altrimenti difficilmente arriverà la fumata bianca. E attenzione a un nome rimasto nelle retrovie fino a questo momento che potrebbe scalare posizioni.

Marotta segue Badiashile: si può fare solo con una formula specifica

Benoit Badiashile ha tutte le caratteristiche che mancano all’Inter in quella zona di campo. Grazie ai suoi 194 centimetri d’altezza, può giocare sia da centrale puro, in luogo di Acerbi e de Vrij, sia da braccetto di sinistra, anche se più bloccato rispetto al lavoro che fa Bastoni di solito nello scacchiere di Inzaghi.

Il Chelsea ha puntato forte sul difensore francese, acquistandolo dal Monaco per circa 40 milioni di euro – in realtà, qualcosa in meno. Con il passare delle settimane, però, la sua valutazione è calata, anche perché non ha proprio convinto con la maglia dei Blues.

Per questo, gli inglesi potrebbero essere aperti alla sua cessione, ma l’Inter non può investire 30 milioni per il suo cartellino. La trattativa potrebbe decollare solo con una formula stile Lukaku, quindi con un prestito molto oneroso attorno ai 7-8 milioni e un diritto di riscatto sui 22 milioni. Vedremo se i contatti tra le parti aumenteranno nelle prossime settimane o la Beneamata punterà su profili meno costosi, anche per quanto riguarda l’ingaggio.