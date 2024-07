Giuntoli fa fuori Conte e l’Inter in un colpo solo: si chiude all’improvviso

Cristiano Giuntoli può liberarsi di Antonio Conte e dell’Inter in un colpo solo: l’affare può chiudersi all’improvviso

La Juve si è confermata la regina assoluta dell’attuale sessione di calciomercato, almeno fino a questo momento. I bianconeri hanno già messo a segno dei colpi importanti e che potrebbero dare un volto completamente diverso alla squadra, a partire da Douglas Luiz e Khephren Thuram, capaci di dare muscoli e qualità al gioco di Thiago Motta.

Resta il fatto che le altre big dovranno temere ancora a lungo la Vecchia Signora, che non ha affatto finito di rinforzare la rosa. Lo stesso direttore sportivo ha ammesso che ci saranno almeno altri tre colpi, uno per reparto, e attenzione anche agli esterni bassi, dato che, se resteranno risorse economiche, non è affatto da escludere che si possa puntare su un nuovo terzino.

Per le caratteristiche che ha già a disposizione Thiago Motta, servirà soprattutto un laterale dalla grande capacità di spinta, che possa cambiare la partita o dare caratteristiche diverse in base a cosa serve rispetto a determinati momenti del match. Un nome in particolare potrebbe far fuori sia l’Inter, sia il Napoli di Antonio Conte in un colpo solo.

Giuntoli toglie di mezzo Inter e Napoli: colpo da 20 milioni

La Juventus potrebbe presto piombare su Amar Dedic, un laterale di fascia giovane e dotato di grande spinta, ma anche con grandi margini di miglioramento. Ha quasi 22 anni, gioca nel Red Bull Salisburgo ed è già stato accostato a diverse big italiane, in primis Inter e Napoli.

I nerazzurri sono in procinto di trattenere Denzel Dumfries con il rinnovo di contratto, e anche Giovanni Di Lorenzo alla fine è rimasto in Campania, per cui le necessità dei due club si sono improvvisamente sgonfiate, almeno per quella porzione di campo. La Vecchia Signora, invece, potrebbe pensarci seriamente e con un investimento non troppo oneroso rispetto alla capacità economica dimostrata in questa fase dell’anno.

Il Salisburgo, infatti, è pronto a cedere il suo gioiello, ma solo per 20 milioni di euro. I bianconeri potrebbe, dunque, chiudere piuttosto in fretta la trattativa per 15 milioni più bonus e assicurarsi un calciatore dalle caratteristiche offensive, ma con ampi margini di miglioramento anche in fase difensiva, grazie a una fisicità importante.