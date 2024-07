Vendetta immediata al Milan: Simeone lo porta via per 15 milioni

Dopo aver perso Alvaro Morata, l’allenatore argentino è pronto a vendicarsi sui rossoneri per il prossimo obiettivo di mercato

Si preannunciano scintille tra Milan e Atletico Madrid sul mercato nei prossimi giorni. La vendetta dei ‘colchoneros’ sui rossoneri, dopo il pagamento della clausola da 15 milioni di euro per Alvaro Morata, potrebbe consumarsi prima del previsto. Con l’addio del centravanti campione d’Europa, ritenuto fondamentale dal Cholo Simeone nella passata stagione, la formazione spagnola dovrà trovare al più presto nuove risorse.

Non va ad esempio dimenticato che nelle scorse settimane l’Atletico ha salutato ufficialmente anche Memphis Depay. L’olandese ha rescisso il suo contratto con gli spagnoli con un anno di anticipo e, tra l’altro, è stato di recente accostato proprio ai rossoneri. Ad ogni modo, è evidente che il tecnico argentino si aspetta adesso dal mercato altri rinforzi per allungare il reparto d’attacco. Ed ecco che tra gli obiettivi individuati dai ‘colchoneros’ potrebbe scaldarsi da un momento all’altro un profilo su cui lo stesso Milan, come vi raccontiamo da giorni, ha fatto più di un pensierino.

Stiamo chiaramente parlando di Niclas Fullkrug, forte attaccante del Borussia Dortmund in aria di divorzio con i tedeschi. L’acquisto di Serhou Guirassy, altro centravanti che il Milan aveva corteggiato, non sembra essere andato giù al classe 1993 reduce da un ottimo Europeo con la Nazionale Tedesca. Da qui la possibilità di dire addio al Borussia ad un solo anno di distanza dall’investimento da 17 milioni di euro fatto dai gialloneri per prelevarlo dal Werder Brema. Un profilo che Fonseca sta cercando come alternativa a Morata, dominante sotto l’aspetto fisico e spesso determinante a partita in corso.

Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid piomba su Fullkrug

Stando a quanto riportato in Spagna da ‘AS, proprio l’Atletico Madrid starebbe pensando bene di rovinare i piani del Milan ed anticipare il colpo Fullkrug. Per le caratteristiche di gioco del ‘colchoneros’, infatti, anche Simeone vedrebbe di buon occhio l’innesto in rosa di un attaccante con determinate caratteristiche fisiche.

Il valore del centravanti del Borussia Dortmund, come vi abbiamo già raccontato su Calciomercato.it, si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro. Con il Milan che specialmente nelle ultime ore sembra aver dato priorità al nome di Fullkrug tra le tante alternative circolate sul mercato, ad avere la meglio sarà la formazione che riuscirà a giocare d’anticipo. La sete di vendetta del Cholo Simeone per l’affare Morata sui rossoneri potrebbe risultare determinante, ma tra le parti è tutto ancora decisamente aperto.