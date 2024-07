Triangolo assurdo per Rabiot: giro d’affari da più di 100 milioni

Adrien Rabiot ha detto addio alla Juve, ma potrebbe trovarsi al centro di un giro di mercato ben più ampio e che vale almeno 100 milioni di euro

La Juve continua la ristrutturazione della sua rosa, a partire dal centrocampo, dove sono già stati tanti i cambiamenti portati avanti da Cristiano Giuntoli, a partire dagli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram. Ovviamente, per chi arriva c’è anche chi va e, in tal senso, il direttore sportivo bianconero ha già salutato e ringraziato Adrien Rabiot, che nonostante un’offerta da più di 7 milioni di euro a stagione, ha deciso di declinare la proposta del suo ormai ex club.

La situazione che si è venuta a delineare nelle ultime ore, quindi, è piuttosto paradossale: non è molto comune trovare un calciatore nel pieno della carriera e di questo livello a parametro zero disponibile sul calciomercato. E infatti gli interessi per lui non mancano, né in Italia, né all’estero. Nessuna pista in Serie A, però, almeno per il momento, è decollata, per cui l’ipotesi che finisca in una big straniera sta diventando sempre più calda.

Ne sono convinti dalla Francia dove nelle ultime ore hanno rilanciato una chance parecchio importante per il centrocampista e di cui si parlava già alla fine della scorsa stagione, quando poi l’ex PSG ha firmato un accordo ponte con la Juve.

Rabiot nel mirino del Manchester United: può finire in una trattativa quadrupla

Secondo quanto scritto da ‘L’Equipe’, Rabiot piace molto al Manchester United, che sembra aver indirizzato molte delle sue possibilità economiche proprio sull’acquisto del centrocampista.

Certo, prima di sferrare il colpo decisivo, l’intenzione dei Red Devils è cedere e separarsi dai calciatori che non hanno reso secondo le aspettative. Secondo il quotidiano francese, i primi candidati sono Casemiro e Scott McTominay, di cui in passato si è parlato anche in ottica italiana e proprio per quanto riguarda la Juve.

Il grosso colpo in casa Red Devils, in questo doppio turnover in mezzo al campo, però, è un altro e si tratta di Manuel Ugarte del PSG. Per strappare il centrocampista ai francesi serviranno addirittura 70 milioni di euro, per cui sommando il costo degli ingaggi ai cartellini, la spesa relativa degli inglesi supererà facilmente i 100 milioni complessivi. Per Rabiot non bisogna scartare neanche la pista Real Madrid, con Ancelotti che lo vorrebbe come rincalzo in mezzo al campo.