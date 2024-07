Juve, ancora niente accordo: firma rimandata

La Juventus si occupa dei rinnovi di contratto: uno dei più importanti, che sembrava solo da definire, fa registrare unità d’intenti ma anche distanza sulle cifre

Tempi di annunci, cessioni, colpi di coda, acquisti inaspettati. Il mercato della Juventus in questi primi 20 giorni ufficiali è stato a dir poco scoppiettante con quattro acquisti decisamente di livello, da Di Gregorio a Douglas Luiz, passando per Thuram e l’ultimo arrivato Cabal. Una chiusura improvvisa per l’ormai ex Verona, soffiato all’Inter. Giuntoli ha annunciato che ci saranno altri colpi, almeno uno per reparto.

I nomi nella testa del direttore tecnico bianconero sono abbastanza chiari, Todibo per la difesa e Koopmeiners per il centrocampo. In attacco, invece, c’è qualche dubbio in più anche in base a quello che offrirà il mercato. Per entrambi i calciatori la Juve punta sulla loro volontà di vestire la maglia della Vecchia Signora, lavorando così sulle valutazioni molto alte dei rispettivi club per i cartellini. Nel frattempo si lavora sempre sulle uscite, Chiesa e Soule in primis senza dimenticare la situazione di Daniele Rugani che vi abbiamo raccontato tra Bologna, Atalanta, estero e Arabia. L’argentino invece vuole assolutamente la Roma, che sta cercando l’intesa con i bianconeri insidiati dalla concorrenza del Leicester che ad ora offre di più a Giuntoli. Non solo, perché in casa Juve c’è da tenere d’occhio anche la questione rinnovi, uno in particolare che è quello di Kenan Yildiz.

Juve-Yildiz vogliono andare avanti insieme, ma per il rinnovo manca l’accordo

Il desiderio da parte della società e del turco di continuare insieme non è in discussione, ma questo non basta. Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, per arrivare alla firma sul nuovo accordo – che ad aprile sembrava solo da formalizzare dopo gli incontri positivi con i nuovi agenti – mancano ancora dei passaggi decisivi, a partire dal tema ingaggio. Yildiz, tra i protagonisti anche dell’ottimo Europeo della Turchia, ritiene di meritare un contratto più importante rispetto a quello offerto dai bianconeri.

Che vogliono assolutamente puntare su di lui, blindarlo e valorizzarlo rendendolo uno dei big, magari anche con la 10 sulle spalle. Ma sulle cifre c’è ancora distanza, oltre alle eventuali clausole da inserire: la Juve ha fatto una proposta da 1,2 milioni a stagione, quattro volte tanto l’attuale ingaggio da 300mila euro. Ma serviranno degli altri incontri per arrivare all’accordo totale e quindi alla firma. Per Yildiz ha speso parole importanti anche lo stesso Thiago Motta: “Mi è sembrato un ragazzo fantastico. Da quanto ho visto in campo può ricoprire qualsiasi ruolo. Quando ha disponibilità e volontà di crescere, col talento che ha, può solo migliorare aiutando la squadra”.