Inter, arriva l’ultimo rinforzo per Inzaghi: testa a testa

L’Inter al lavoro per chiudere la propria campagna acquisti in anticipo: ecco quale sarà l’ultimo rinforzo per Inzaghi

Mentre le dirette rivali per lo scudetto sembrano dover ancora lavorare molto sul mercato per completare le rispettive rose, l’Inter può osservare gli scenari circostanti con una certa tranquillità, essendo a buon punto nella propria campagna acquisti. La sensazione, confermata anche dalle recenti dichiarazioni di Ausilio, è che manchi davvero poco per considerare concluso il lavoro per questa estate.

Inter che è alla ricerca di un difensore come ultimo tassello da regalare a Inzaghi. Nessun dramma per Cabal, finito alla Juventus, i nerazzurri adesso vagliano alternative per piazzare il loro quarto e probabilmente ultimo acquisto dopo quelli di Zielinski, Taremi e Josep Martinez.

Nomi che possono scaldarsi nei prossimi giorni sono quelli di Renan dello Zenit, proposto all’Inter, e di Kiwior, in uscita dall’Arsenal per l’arrivo ormai imminente a Londra di Calafiori. Il polacco viene ancora una volta accostato al nostro campionato e dopo i sondaggi di Milan e Juventus potrebbero essere i campioni d’Italia a spuntarla, alla fine. Ma da non sottovalutare, come raccontato da Calciomercato.it, anche la pista Andrea Carboni dal Monza, affare nel quale potrebbe rientrare Valentin Carboni.