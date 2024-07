Clamoroso dalla Spagna: Morata può essere sanzionato!

Morata è un nuovo attaccante del Milan, ma nelle ultime ore sta rimbalzando una voce clamorosa dalla Spagna: il bomber può essere sanzionato

Alvaro Morata non ha bisogno di grandi presentazioni per tutto ciò che è riuscito a fare negli ultimi dieci anni sui campi di tutt’Europa. Parliamo di un bomber di lotta, capace di essere leader, correre per tutto il campo, aiutare i compagni ed essere letale negli ultimi venti metri, fin dai tempi in cui, da ragazzino, vestiva la maglia del Real Madrid.

In Italia lo conosciamo bene per i suoi trascorsi con la Juventus, ma la sua storia ora ha subito una svolta improvvisa, con il Milan che, dopo aver rinunciato a Joshua Zirkzee per via delle alte commissioni, ha deciso di puntare proprio sull’ormai ex Atletico Madrid, uno dei migliori bomber della scorsa stagione, nonostante i problemi e qualche voce negativa di troppo arrivata quando vestiva la maglia dei Colchoneros.

Poi è arrivato Euro 2024 e anche lì Morata è stato protagonista, non tanto sotto il profilo realizzativo, quanto da titolare e per il lavoro svolto nella squadra che si è laureata meritatamente campione d’Europa. Proprio da quell’esperienza, che l’ex Juve ha vissuto da leader, potrebbe arrivare una clamorosa sanzione per l’attaccante, come scrivono dalla Spagna.

Morata e Rodri a rischio sanzione: cosa è successo nella festa della Spagna

Come dopo ogni grande vittoria, non è mancata la festa della Spagna e quella delle Furie Rosse è stata veramente importante. D’altronde hanno portato a casa l’ennesimo Europeo della loro storia e per alcuni protagonisti di questa magica generazione potrebbe essere anche l’ultimo.

In ogni caso, c’è un episodio che, anche a distanza di giorni, sta facendo discutere non poco e vede protagonisti due degli uomini chiave del successo in Germania: Morata e Rodri. L’entusiasmo si è spostato per le strade di Madrid, ed è stato proprio in Plaza de Cibeles che il capitano Álvaro Morata è diventato il capo della festa e ha presentato uno per uno i suoi compagni. L’attaccante del Milan e Rodri del Manchester City, però hanno cantato anche “Gibilterra è spagnola” più volte, una canzone diventata popolare tra i tifosi da allora in poi.

La cosa non è affatto piaciuta alla UEFA, che si è esposta con un comunicato sulla vicenda: “Un ispettore etico e disciplinare UEFA sarà nominato per valutare una possibile violazione del Regolamento Disciplinare UEFA da parte dei giocatori Rodrigo Hernández Cascante e Álvaro Morata nel contesto della condotta verificatasi durante la presentazione pubblica del titolo degli Europei UEFA 2024″. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, potrebbe arrivare anche una sanzione per i due calciatori.