Non solo Koopmeiners, dalla B il colpo scudetto per la Juventus

Oltre a Koopmeiners, la Juventus punta anche ad altri acquisti: il colpo scudetto può arrivare dalla Serie B

Giuntoli è stato chiaro: la Juventus ha bisogno di altri tre acquisti per definirsi completa. Un difensore, un centrocampista e un attaccante aspetta Thiago Motta, al netto di ulteriori cessioni oltre a quelle preventivate che potrebbero cambiare ulteriormente i programmi bianconeri.

Programmi che hanno una priorità assoluta a centrocampo. Koopmeiners è il grande obiettivo di mercato del Football Director bianconero che, forte del sì incassato dal centrocampista olandese, non molla la presa nonostante la valutazione di sessanta milioni fatta dall’Atalanta e le recenti dichiarazioni di Percassi.

Koopmeiners priorità, ma – come detto – non l’unico acquisto di spessore che la Juventus farà da qui alla fine del calciomercato. Si punta ad un attaccante esterno, che possa sostituire Chiesa e Soulé, dati entrambi in partenza, e un difensore che possa inserirsi come titolare nella retroguardia bianconero, con Todibo obiettivo principale. Proprio sul fronte acquisti, il vero colpo di mercato della Juventus potrebbe arrivare dalla Serie A: può essere l’acquisto che riduce il gap con l’Inter.

Calciomercato Juventus, il colpo scudetto arriva dalla B

Proprio del possibile colpo scudetto della Juventus ha chiesto Calciomercato.it sul proprio canale Telegram con un sondaggio che offrire quattro possibili alternative. “Non solo Koopmeiners. La Juventus continua a guardare in Italia per rinforzare la rosa. Quale colpo ridurrebbe ancora di più il gap con l’Inter?” la domanda posta ai nostri utenti.

Non convince Posch, nonostante sia già stato allenato da Thiago Motta: appena il 3% dei voti va al difensore austriaco del Bologna. Non conquistano la maggioranza delle preferenze neanche Giacomo Raspadori e Albert Gudmundsson, due attaccante accostati alla Juventus: il primo raccoglie il 26% di voti, il secondo – che piace anche all’Inter – arriva fino al 29% di preferenze.

A sbaragliare la concorrenza però con il 40% di voti è un talento del calcio italiano che da anni è in orbita bianconera: Domenico Berardi. Attualmente fermo per l’infortunio al tendine d’Achille rimediato la scorsa primavera, difficilmente resterà al Sassuolo in Serie B. Per questo potrebbe essere l’estate buona per vederlo alla Juventus dopo tanti anni di ‘inseguimento’. Sulle sue tracce anche il Napoli di Conte, ma potrebbe essere il 29enne di Cariati il nome giusto per far sì che Motta possa accorciare le distanze dall’Inter e lottare davvero per il tricolore.