Napoli, brutte notizie dal ritiro: assente un big e le ultime su Osimhen

Prima dell’ultimo test amichevole a Dimaro, spicca un assente dall’allenamento: le ultime dal ritiro del Napoli

Allenamento pomeridiano del Napoli. Antonio Conte divide la squadra in gialli contro blu. Tra questi ultimi figura anche Victor Osimhen, ad una delle sue ultime uscite in azzurro.

L’attaccante nigeriano è tornato a disposizione dopo qualche acciacco fisico che l’ha tenuto ai box nei primi giorni di ritiro, specialmente per l’amichevole contro l’Anaune. E c’è particolare curiosità e attesa nel vedere Osimhen nella distinta per l’ultimo test a Dimaro contro il Mantova. Infatti, proprio nelle ultime ore la trattativa per la cessione del bomber sta vivendo delle evoluzioni.

Nel frattempo, sia nell’allenamento mattutino che in quello pomeridiano spicca l’assenza di uno dei titolarissimi di Antonio Conte.

Assente Anguissa alla vigilia di Napoli-Mantova

Frank Zambo Anguissa non effettua allenamento con i compagni il 19 luglio, alla vigilia dell’ultima amichevole da giocare a Dimaro, prima di lasciare il Trentino.

Niente di grave per il centrocampista camerunense, che deve solo smaltire un affaticamento muscolare e poi tornerà come nuovo. In questi giorni a Dimaro, lo staff tecnico del Napoli ha lavorato molto con i centrocampisti, sottoponendoli a particolari sforzi atletici.

Anguissa, dunque, difficile vederlo tra i titolari contro il Mantova. E difficile prevedere la presenza di Osimhen sin dal primo minuto. L’attaccante potrebbe essere preservato per evitare infortuni che potrebbero compromettere la cessione del suo cartellino. Infatti, senza il suo addio, il club azzurro non rinforzerà gli altri due reparti rimasti da sistemare: il centrocampo e l’attacco. Tra gli obiettivi di Conte e staff c’è chiaramente Romelu Lukaku.