Juve, colpo di scena Calafiori-Arsenal: “Trattativa saltata”

Colpo di scena Calafiori-Arsenal: “Trattativa saltata”. L’annuncio riapre tutto anche per la Juventus, gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Quella legata al futuro di Riccardo Calafiori è una delle ‘telenovele’ di questo calciomercato estivo. Il difensore, a lungo corteggiato dalla Juventus, sembrava ormai ad un passo dal trasferimento in Premier League, all’Arsenal di Arteta.

Il Bologna, però, non fa sconti, a maggior ragione ai ricchi club inglesi. “Lo abbiamo preso dodici mesi fa, per cui vediamo cosa succederà nel mercato. Nella nostra testa c’è la volontà di tenerlo”, aveva annunciato Sartori qualche settimana fa. Per privarsi del proprio gioiello, dunque, il club rossoblù chiede fino a 50 milioni di euro. Una cifra altissima che sta frenando anche i ‘Gunners’.

Il giornalista Michele De Blasis, su ‘X’, ha così annunciato: “La trattativa tra Arsenal e Bologna per Calafiori è saltata al 99%. I Gunners non vogliono spendere 50 milioni per un giocatore che ha avuto infortuni importanti in passato. Il 20 tornerà in Emilia e partirà con la squadra in ritiro”. L’affare sarebbe ora a forte rischio.

Calciomercato Juve, l’annuncio: “Calafiori-Arsenal trattativa saltata”

Stando al giornalista, il club inglese avrebbe dei dubbi su un investimento di tale portata. Per il momento l’affare con il Bologna non va in porto ed il difensore della Nazionale è atteso nel ritiro di Vincenzo Italiano.

La notizia, se confermata, potrebbe riaprire la pista Juventus per Calafiori. Il club bianconero, impegnato sulle cessioni, potrebbe infatti tornare all’assalto del difensore dopo aver monetizzato con le uscite. Da Huijsen a Chiesa e Soulé, la dirigenza della Juve ha un potenziale tesoretto anche per tornare su Calafiori. Staremo a vedere.