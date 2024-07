Conte tradito dal pupillo: firma bianconera e addio Milan

Brutte notizie per Milan e Napoli: un obiettivo congiunto di rossoneri e azzurri verso i bianconeri

La Juventus passa a quattro acquisti con Cabal, dando un segnale all’Inter cui ha soffiato il difensore ex Verona. I bianconeri accelerano, sono chiamate a rispondere anche Milan e Napoli. I rossoneri finora hanno messo le mani solo su Morata, gli azzurri hanno realizzato alcuni colpi importanti ma per il resto dovranno attendere le cessioni come annunciato da Conte. Per l’ex Ct della Nazionale e per il Diavolo, però, arriva una brutta notizia. Un affare si tinge di bianconero, facendo sfumare così uno dei rispettivi principali obiettivi.

Per il centrocampo, sia i partenopei che il Milan seguivano Pierre-Emil Hojbjerg, centrocampista del Tottenham che Conte aveva apprezzato molto nella sua permanenza a Londra. Un rinforzo di qualità e quantità in mezzo al campo, il danese, che però dovrebbe rimanere in Premier League. Gli ‘Spurs’ gli hanno chiesto di trovarsi una nuova squadra, per lui sarebbe in arrivo una offerta da parte del Fulham, come riportato da ‘Football Insider’ Oltremanica. Accelerazione improvvisa da parte dei ‘Cottagers’, dopo che è stata respinta dal Manchester United la loro proposta per McTominay.