Lukaku-Napoli, Stellini non si nasconde più: “Deve fare gol ed esaltare compagni”

Romelu Lukaku sempre più vicino all’approdo al Napoli: c’è un annuncio dello staff di Antonio Conte che svela il prossimo acquisto

Osimhen è ancora a Dimaro. Con ogni probabilità concluderà il ritiro in Trentino con il Napoli, poi tanti saluti e grazie. Direzione Parigi la più probabile, ma non l’unica. E per un attaccante che parte, uno dovrà arrivare.

Nelle ultime ore, la pista più calda è quella che porta a Romelu Lukaku. L’attaccante lascerà il Chelsea, ma non tramite il pagamento della sua clausola rescissoria. Il Napoli verserà nei conti del club londinese 25-30 milioni di euro, mentre per il giocatore è previsto un triennale da circa sette milioni a stagione. Il belga potrebbe diventare il calciatore più pagato, dopo l’uscita di Osimhen che ne guadagna 10.

E allora, nella serata di presentazione dello staff tecnico di Antonio Conte, sono state riservate tante domande ai preparatori atletici, al nutrizionista e ai collaboratori del mister. Una in particolare posta a Cristian Stellini, il vice di Conte, era legata proprio alla figura del sostituto del bomber nigeriano. E la risposta è stata piuttosto eloquente.

Stellini fa l’identikit di Lukaku: “Vorrei un attaccante con importante struttura fisica”

Alla domanda su che attaccante servirà al Napoli una volta partito Osimhen, Stellini non si tira indietro e gioca a carte scoperte. Certo, non fa il nome di Romelu Lukaku, ma la descrizione calza a pennello con l’ex centravanti di Roma e Inter: “Per il dopo Osimhen, sceglierei un attaccante con una struttura fisica importante, proprio come Victor. E che abbia più frecce al suo arco, con caratteristiche che possano dare gol ed esaltare i compagni del reparto offensivo”.

In effetti, la struttura fisica di Lukaku è piuttosto importante. Anche più di Osimhen, sicuramente più agile e veloce di Romelu, ma meno forte muscolarmente. E la prima punta belga ha anche tante “frecce al suo arco”, poiché può giocare di sponda, può scappare in contropiede grazie alla sua progressione palla al piede, può occupare l’area di rigore con estrema efficacia. E poi, come visto con Lautaro Martinez ai tempi dell’Inter di Conte, sa esaltare i compagni del reparto.

Dunque, cresce la curiosità di vedere Lukaku con la maglia del Napoli. Così come cresce la curiosità di vederlo giocare davanti a Kvaratskhelia. Il georgiano e Osimhen si sono trovati alla perfezione e sono diventati buonissimi amici anche fuori dal campo. Sarà così anche per la nuova coppia d’attacco che a breve si formerà al Napoli?