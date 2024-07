Juventus, Giuntoli ‘bocciato’ dopo l’ultimo affare: “Soldi buttati”

Nonostante una prima parte di campagna acquisti elettrica, Giuntoli non sta calamitando soltanto consensi. La trattativa ha rimescolato le carte in tavola

Consapevole della necessità di puntellare un organico che nella scorsa stagione ha evidenziato non poche lacune strutturali, la Juventus ha avviato da settimane un profondo restyling. Dopo aver ufficializzato gli innesti di Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, i bianconeri hanno messo la freccia anche per Cabal, annunciato proprio in queste ore..

Con un vero e proprio colpo di coda il football director della ‘Vecchia Signora’ è riuscito a far saltare il banco, trovando l’accordo con l’Hellas Verona sulla base di una valutazione da 11 milioni di euro più bonus. La Juventus proverà poi a sbloccare qualche altra operazione sia in entrata che in uscita. Il filo diretto con la Roma soprattutto per Soulé, ad esempio, potrebbe rappresentare un vero e proprio passaggio cruciale per le strategie bianconere. Ad ogni modo, l’investimento per Cabal sta calamitando non pochi consensi, ma anche diverse perplessità.

Juventus, nuova critica a Giuntoli: “Cabal e Djaló due incognite”

Ad interpretare quest’ultimo filone è stato il giornalista Graziano Carugo Campi che fa notare come l’investimento per Cabal, ormai definito, rappresenti una vera e propria incognita. Il che si aggiunge alle perplessità e ai dubbi non ancora fugati da Tiago Djalo, utilizzato con il contagocce da Allegri e chiamato a prendersi la scena.

A maggior ragione per un club, come la Juventus, che ha avviato da tempo un progetto virtuoso con la Next Gen che fa della valorizzazione dei propri giovani il proprio marchio di fabbrica. Proprio quest’ultimo è l’aspetto attorno al quale Campi fa ruotare il suo discorso, articolato così in un post pubblicato sul proprio profilo X: “Cabal e Djaló sono due incognite belle grosse. Con Weah e i soldi spesi per il prestito di Alcaraz, arriviamo quasi a 30 milioni spesi. Una squadra che ha una Next Gen non dovrebbe buttare così i soldi“.