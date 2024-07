Inter, trattativa per l’addio: affare a titolo definitivo

L’Inter continua a lavorare sul mercato e spunta una eventuale cessione. Dalla Francia tornano alla carica sull’attaccante nerazzurro

I campioni d’Italia dell‘Inter dovranno presto ricominciare a muovere pedine anche in uscita dopo aver già puntellato la rosa con qualche pedina interessante come Taremi e Zielinski a zero, oltre a Martinez per il futuro della porta dal Genoa.

Movimenti ai quali andranno accompagnate alcune cessioni, soprattutto tra gli ‘esuberi’ della rosa di Simone Inzaghi, arricchita momentaneamente dai ritorni dai prestiti di alcuni calciatori. Tra questi spicca anche Martin Satriano, che nell’ultima annata ha giocato a titolo temporaneo al Brest collezionando tra coppa e campionato 6 gol e 4 assist.

Un calciatore che è certamente fuori dai prossimi piani dell’Inter che attende dunque l’offerta giusta per la cessione. In tal senso rilanciano il suo profilo proprio dalla Francia. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato’, il Brest sarebbe in trattative con i nerazzurri per ingaggiare a titolo definitivo il nativo di Montevideo sulla base di un affare di circa 5 milioni di euro, parte dei quali servirà a pagare l’ingaggio del giocatore. A dispetto delle voci delle scorse settimane, i transalpini potrebbero quindi riprendere l’uruguaiano. I contatti con le parti sono ripresi.