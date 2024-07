“Allegri ha scelto la prossima panchina”: l’annuncio che cambia tutto

Annuncio importante sul futuro di Massimiliano Allegri: arriva la rivelazione sulla prossima panchina dell’ex Juve

Dopo un ultimo triennio tormentato con Massimiliano Allegri in panchina, i tifosi della Juventus si godono la luna di miele con Thiago Motta, le cui prime dichiarazioni ufficiali da tecnico bianconero hanno suscitato entusiasmo. Ovviamente, l’italobrasiliano sarà atteso alla prova del campo e dovrà cercare di coniugare risultati e bel gioco, come da lui ci si aspetta, andando in controtendenza rispetto alle ultime stagioni. E il livornese, invece?

Allegri si rilassa in vacanza e osserva le evoluzioni del mercato internazionale. Con una decisione che a quanto pare, per la sua prossima panchina, sarebbe già stata presa. A svelarla, il suo mentore, Giovanni Galeone, che come spesso accade da’ delle indicazioni interessanti sul suo futuro.

Intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Galeone ha infatti spiegato: “La scelta futura di Allegri non dipenderà soltanto dai soldi che andrà a guadagnare, nella sua carriera ha già guadagnato tanto. Non sogna né l’Arabia Saudita, né l’Inghilterra. Il suo sogno è allenare la Nazionale italiana e magari un giorno ci riuscirà. Ma per adesso, teniamoci stretto Spalletti che è un grande CT, a Euro 2024 ha fatto il massimo e senza di lui forse non avremmo neanche superato i gironi”.