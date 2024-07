Accordo raggiunto in Premier: si avvicina l’addio al Napoli

Il Napoli continua la propria rivoluzione tra acquisti e cessioni. Sembra sempre più vicino all’addio un calciatore arrivato solamente lo scorso anno

Sta prendendo forma in quel di Dimaro il nuovo Napoli targato Antonio Conte, che nei giorni scorsi ha anche avuto modo di vedere all’opera i suoi nel primo test amichevole stagionale contro l’Anaune. Prime indicazioni per il tecnico salentino che sta appunto testando il livello degli uomini attualmente a disposizione in attesa di chi ha giocato Europei e Copa America, e di potenziali prossimi innesti.

Valutazioni, quelle di Conte, che serviranno anche alla stessa dirigenza per mettere a punto le prossime cessioni utili sia a fare cassa che a lasciare spazio per potenziali prossimi acquisti. Nel reparto avanzato c’era curiosità intorno al nome di Jesper Lindstrom, vero oggetto misterioso dell’ultima disastrosa stagione, che ha trovato pochissimo spazio e scarsa collocazione tattica sia con Garcia, che con Mazzarri ed infine con Calzona.

Sole 29 presenze con meno di 600 minuti giocate senza ne gol e ne assist. Un vero disastro considerato l’esborso per prelevarlo dall’Eintracht appena un anno fa. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’, il Napoli avrebbe quindi raggiunto un accordo con l’Everton per un trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto del classe 2000 danese. La Premier per rilanciarsi in una realtà totalmente diversa per Lindstrom, che in Serie A non è quindi riuscito a lasciare alcun segno del suo talento. Ora però la palla passa al calciatore e al suo entourage che dovranno trovare l’accordo con il club inglese.