Tensione Thiago Motta-Giuntoli: tutta la verità

Fase precampionato della Juventus piuttosto calda in campo e fuori, la rivelazione su possibili motivi di tensione tra Thiago Motta e Giuntoli

Giorno dopo giorno, inizia a prendere forma la nuova Juventus. In campo, con le competenze e le idee che Thiago Motta vuole trasmettere ai suoi giocatori. Fuori, con le trattative di mercato condotte da Cristiano Giuntoli.

Su quest’aspetto, però, alcuni sosterrebbero che ci sarebbero diversità di vedute e addirittura motivi di tensione tra l’allenatore italobrasiliano e il direttore tecnico dei bianconeri. Una ipotesi giornalistica che viene seccamente smentita da Mirko Nicolino di ‘Radio Bianconera’, che in un post sul proprio profilo su ‘X’ spiega: “Non c’è nessuna tensione tra Thiago Motta e Giuntoli. Alcuni elementi tra coloro che sono partiti o stanno per partire nella rosa il tecnico li avrebbe tenuti o vorrebbe tenerli, ma siamo all’interno di normali dinamiche. L’atteggiamento dell’allenatore non è furioso, sa che cercheranno di accontentarlo nelle sue richieste, ma i conti economici alla fine dovranno tornare. La situazione è la stessa che gli è stata comunicata in fase di accordo”. Si prosegue, dunque, in casa bianconera, a costruire la squadra che dovrà provare a lottare ad altissimi livelli fino alla fine in Italia e in Europa.