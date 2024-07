Rabiot e la Juventus si dicono addio: domani il comunicato ufficiale

Calciomercato Juventus, le strade di Rabiot e quelle dei bianconeri si separeranno. Conto alla rovescia prima dell’ufficialità

Adrien Rabiot non sarà più un calciatore della Juventus. Dopo il mancato rinnovo prima della scadenza del contratto dello scorso 30 giugno, le parti non hanno più avuto contatti positivi e tutto lascia presagire che la giornata di domani possa essere quella giusta per l’ufficialità dell’addio.

Di fatto, però, il centrocampista francese e la ‘Vecchia Signora’ erano già separati. Dopo aver rispedito al mittente la proposta contrattuale messa sul piatto dall’area tecnica bianconera, Rabiot si è preso del tempo per valutare con attenzione il suo futuro. Impegnato agli ultimi Europei, l’ex Psg ha preferito tergiversare prima di comunicare la sua decisione alla Juventus. La decisione della ‘Vecchia Signora’ di far saltare il banco per Khephren Thuram, però, era già sembrato molto più di un semplice indizio. Era solo questione di tempo, in sostanza. Le ultime voci riguardanti un interessamento di diversi club della Premier per Rabiot avevano contribuito a mettere un altro tassello.

Dal gelo totale alla definitiva rottura. Rabiot e la Juve si dicono addio. Può cambiare la forma, ma no la sostanza: il centrocampista francese non occuperà il ruolo di mezzala nello scacchiere tattico di Thiago Motta, che domani si presenterà alla prima conferenza stampa da neo allenatore della Juventus.