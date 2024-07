Inter, buona la prima: Taremi schianta il Lugano

L’Inter vince la prima amichevole giocata contro il Lugano. Esordio positivo per Taremi: ecco come è andata la partita giocata ad Appiano

Inizia con un successo la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, impegnati ad Appiano Gentile, contro il Lugano si sono imposti per 3 a 2. Una partita, dunque, ricca di gol, che ha visto subito Taremi tra i protagonisti.

L’iraniano si è presentato con una doppietta: al 53esimo è andato a segno su rigore, poi sette minuti dopo il gol che ha ribaltato e fissato il punteggio. Nel primo tempo erano stati, invece, gli svizzeri a chiudere in vantaggio per 2 a 1: dopo il gol di Correa, propiziato da Taremi, Przybylko con una doppietta (un centro dal dischetto), aveva portato avanti il Lugano. Buona la prima, dunque, per l’Inter, che ha potuto schierare anche Martinez, tra i pali.

Inter-Lugano: il tabellino della gara

Inter-Lugano 3-2: 5′ Correa (I), 19’ rig. Przybylko (L), 25′ Przybylko (L), 53′ rig. Taremi (I), 60′ Taremi (I).

INTER (3-5-2): 13 Martinez (21 Di Gennaro 61′); 31 Bisseck (57 Quieto 61′ (61 Re Cecconi 75′)), 58 Stante (55 Motta 54′), 47 Fontanarosa (51 Alexiou 61′); 54 Kamate (50 Aidoo 54′), 42 Agoumé (62 Bovo 72′), 22 Mkhitaryan (60 Zarate 64′), 52 Berenbruch (59 Topalovic 61′), 30 Carlos Augusto (53 Cocchi 69′); 99 Taremi (24 Salcedo 64′), 11 Correa (56 Owusu 64′).

A disposizione: 97 Radu.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LUGANO (4-3-3): 58 Osigwe (15 Pseftis 51′); 46 Zanotti (2 Guillard-Brault 46′), 6 Papadopoulos (20 Doumbia 58′), 5 Hajdari (22 El Wafi 58′), 26 Marques (23 Valenzuela 58′); 7 Macek (25 Bislimi 58′), 8 Grgic (28 Ryter 41′), 27 Dos Santos (29 Belhadj 58′); 34 Babic (10 Bottani 58′), 93 Przybylko (31 Aliseda 58′), 18 Mahou (21 Cimignani).

A disposizione: –

Allenatore: Mattia Croci Torti