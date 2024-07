Cento milioni alla Juve: Giuntoli chiude i prossimi tre colpi

Possibile incasso fino a 100 milioni di euro per la Juventus. Giuntoli pronto a chiudere i prossimi tre colpi: tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Prosegue senza sosta l’intensa sessione di calciomercato della Juventus. Cristiano Giuntoli e la dirigenza, dopo i primi colpi in entrata, è al lavoro anche sul fronte cessioni. L’obiettivo è fare cassa per dare l’assalto ai prossimi obiettivi, da Koopmeiners e Todibo a Sancho.

Sul fronte uscite, sono tanti i bianconeri sulla lista dei partenti che la dirigenza della Juve sta cercando di piazzare in fretta. Da Szczesny e Huijsen a Soulé e Chiesa, passando per McKennie: il club bianconero dispone di un potenziale tesoretto da circa 100 milioni di euro da reinvestire sul mercato.

Il portiere in uscita, come noto, è Szczesny, che per l’ultimo anno di contratto con i bianconeri peserebbe sulle casse del club 6 milioni netti. I terzini sul mercato sono invece De Sciglio e Tiago Djaló, al centro della difesa Rugani e soprattutto Huijsen. Il promettente classe 2005 piace al Paris Saint-Germain e non solo e la Juventus spera di incassare almeno 30 milioni dalla sua cessione. In totale, solo fra porta e difesa, la società bianconera potrebbe risparmiare e fare un incasso superiore a 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve, 100 milioni dagli esuberi: tutte le cifre e i dettagli

Dalla difesa al centrocampo: nel reparto centrale sono ai saluti Weston McKennie e Nicolussi Caviglia. L’americano, dopo il rifiuto che ha complicato l’affare Douglas Luiz con l’Aston Villa, è finito ai margini del nuovo progetto tecnico di Thiago Motta: il prezzo fissato per la sua cessione è tra i 15 e i 18 milioni di euro. Altri 2-3 milioni potrebbero arrivare dalla cessione di Nicolussi Caviglia, che oltre al campionato cadetto ha richieste anche dalla Serie A.

Infine l’attacco. Chiesa è valutato almeno 25 milioni, ma al momento non è arrivata nessuna offerta concreta sul tavolo della dirigenza bianconera. Su Soulé, invece, c’è sempre forte il pressing di Leicester e Roma: l’obiettivo della Juve è cederlo solo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. In uscita ci sono anche Kostic e Milik, che fra cartellini ed ingaggi risparmiati potrebbero aumentare il tesoretto di circa 10 milioni. La cifra complessiva può arrivare fino a 100 milioni di euro, poi l’assalto a Todibo, Koopmeiners e Sancho.