Punito dopo il no al rinnovo: spedito in seconda squadra

Dura presa di posizione del club dopo il no al rinnovo del calciatore: niente più allenamenti con la prima squadra, giocherà con la squadra B

La scadenza fissata per il 30 giugno 2025 impone una decisione: dentro o fuori. È il momento della verità per chi ha il contratto in scadenza tra un anno.

Appena sei mesi prima di poter negoziare accordi con altri club, senza la possibilità per l’attuale squadra di poter monetizzare l’addio. Una situazione che accomuna diversi calciatori. In Italia c’è il caso di Federico Chiesa che tiene banco con l’attaccante che non ha alcuna fretta di decidere il suo futuro, al contrario della Juventus che vorrebbe invece chiudere la vicenda il prima possibile con la cessione del 26enne di Genova.

Una scelta dovuta anche al giudizio di Thiago Motta che non ritiene l’ex Fiorentina ideale nella sua idea di gioco. Chiesa a parte, c’è anche un altro calciatore che vive un momento particolarmente complicato dopo aver detto no al rinnovo proposto dal suo club. La reazione in questo caso è stata però molto dura: messo fuori dalla prima squadra, finisce ad allenarsi con la squadra B.

Pugno duro del Celta, Sotelo fuori squadra

Venti anni e il futuro tutto dalla sua parte, ma Hugo Sotelo vive un’estate travagliata. Il centrocampista spagnolo lo scorso anno è stato inserito in pianta stabile in prima squadra dal Celta, sia con Rafa Benitez che con Claudio Giraldez. In totale ha collezionato 20 partite tra campionato e coppa, guadagnandosi la conferma tra i grandi, almeno sul campo.

Fuori però le cose sono diventate complicate. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il calciatore ha fatto richieste economiche ritenute eccessive dalla società nella trattativa per il rinnovo, facendo infuriare il club. Così, in considerazione anche del fatto che il calciatore è sembrato essere distratto dalla situazione contrattuale, la scelta fatta dalla società è stata pesante: niente allenamenti con la prima squadra, ma retrocessione nella squadra B.

Almeno per il momento, quindi, Sotelo dovrà allenarsi con il Celta Fortuna e si metterà a disposizione di Fredi, tecnico della squadra B del club spagnolo. Una ‘punizione’ che secondo i dirigenti della società porterà il calciatore a rivedere il suo atteggiamento, la sua applicazione in campo e che potrebbe portare anche a novità sul rinnovo di contratto.