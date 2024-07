Problemi al ginocchio dopo le visite e niente firma: trasferimento a rischio

Scatta l’allarme dopo le visite mediche: problemi al ginocchio e trasferimento a rischio. In programma nuovi esami nelle prossime ore

Colpo di scena nella trattativa che avrebbe dovuto portare Moutij Chajia al Bari in questa prima parte della campagna trasferimenti estiva.

Non è certo infatti il passaggio del 26enne fantasista belga alla corte di Moreno Longo nello scacchiere della formazione pugliese. L’attuale giocatore del Como accusa dei problemi al tendine rotuleo del ginocchio, situazione che preoccupa e non poco il club della famiglia De Laurentiis come riportato da ‘Telebari.it’. Era praticamente tutto fatto per il trasferimento al Bari dell’ex centrocampista offensivo di Novara e Ascoli, prima delle delle visite mediche delle scorse ore che hanno fatto scattare l’allarme nello staff sanitario barese.

Chajia sarà sottoposto in giornata a nuovi esami ancora più specifici, fondamentali per il via libera e l’eventuale passaggio alla corte di Longo. In caso di fumata bianca, il belga classe ’98 firmerà un contratto biennale fino al 2026 con la società pugliese. Chajia è al momento legato per un altro anno al neopromosso Como e l’anno scorso ha collezionato 28 presenze complessive nel campionato di Serie B senza andare mai a segno (per lui a referto solo un assist).