Nuova squadra per Allegri: sono uscite le cifre ufficiali

Massimiliano Allegri riparte per una nuova avventura in panchina: il tecnico livornese può accasarsi presso una big

Dopo il burrascoso addio alla Juventus, c’è curiosità per capire quando e da dove ripartirà in panchina Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha certamente un profilo che per esperienza e abitudine alle pressioni è molto interessante per tante squadre di livello. Anche se al momento nessuna pista si è davvero accesa concretamente.

Le uniche offerte reali giunte finora per l’ex allenatore bianconero potevano portarlo in Saudi League. Ipotesi che per adesso, però, Allegri non ha preso in considerazione, volendo ancora mettersi alla prova e sentendosi in grado di farlo per il calcio di alto livello, quello dei tornei più importanti e competitivi. Per adesso, dopo un triennio molto duro a Torino, il tecnico si sta riposando in vacanza. Ma sarebbe pronto a fare le valigie per una avventura davvero suggestiva all’estero.

Allegri sulla panchina dell’Inghilterra per il dopo Southgate: ci sono già le quote

Il suo nome infatti è emerso tra i candidati per la panchina dell’Inghilterra, dopo la notizia odierna delle dimissioni del Ct Gareth Southgate. Troppo forte la delusione per la seconda finale consecutiva persa agli Europei, Southgate ha inteso concludere in anticipo la sua avventura rispetto alla scadenza del 31 dicembre.

Ancora una volta, la nazionale dei Tre Leoni ha fallito l’appuntamento con la storia. L’intenzione è ripartire da un profilo credibile, per puntare al ritorno a una grande vittoria internazionale che manca ormai dal 1966. Come sempre, in questi casi, in Inghilterra è partito il toto-nomi, con le quote dei bookmakers a dare delle prime indicazioni di massima.

Per i principali siti di scommesse britannici, Allegri in panchina per l’Inghilterra è bancato a 35 volte la posta. Quote simili per altri profili come Roberto Mancini e Didier Deschamps. Inferiori invece le quote per Guardiola o per Mourinho, tra gli altri, a 22 volte la posta, mentre Jurgen Klopp viene bancato a 12. Il favorito viene ritenuto invece Graham Potter, a 2.60.