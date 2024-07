La Juve taglia un altro italiano: “Ha scelto la prossima squadra”

La Juventus lavora in uscita: non solo Chiesa, Huijsen e Soule ma anche un altro nazionale che ha scelto una squadra estera

La Juventus, dopo aver centrato i primi tre colpi importanti del suo mercato, è pronta alla seconda fase in cui dovranno per forza di cose arrivare anche altri acquisti di valore. Un po’ in tutti i reparti, da Todibo a Koopmeiners passando per Sancho. Ma per fare questo ci sarà ovviamente bisogno anche e forse soprattutto di alcune cessioni, relativamente pesanti e dolorose. Ad esempio quella di Chiesa pare inevitabile tra la volontà di Motta e la scadenza del contratto tra ormai meno di 11 mesi.

Poi c’è la questione Soule, per cui la Juve vorrebbe ottenere almeno 30 milioni con Leicester, West Ham e Roma interessate ma non arrivate a quel punto. A centrocampo si sta cercando in tutti i modi di piazzare Weston McKennie, che non si è più voluto trasferire all’Aston Villa nell’operazione Douglas Luiz e ora costringe la Juve a cercare acquirenti. Non semplice, visto ingaggio e prezzo del cartellino. In Mls c’è l’Inter Miami, in Europa il Fenerbahce di Mourinho ma ancora niente di concreto. L’altro nome in uscita è Manuel Locatelli, che con l’arrivo di questi due centrocampisti e quello possibile di Koopmeiners, avrà pochissimo spazio. Per questo nelle ultime ore si è parlato con insistenza della suggestione Fiorentina. I viola, che non hanno riscattato Arthur, potrebbero ribussare alla Juve ma le cifre non sarebbero così abbordabili. Compreso l’ingaggio da 3 milioni.

Locatelli può andare via dalla Juve: “Preferisce il Marsiglia”

Per Locatelli è stata un’annata non brillantissima, con la delusione più grande della mancata convocazione a Euro 2024. L’ex Milan è sostanzialmente uscito dal giro di Spalletti e lui non l’ha presa affatto bene, come testimoniano anche le storie sui social. Di recente per il giocatore era spuntato anche l’interesse del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

A fare il punto della situazione sul centrcampista italiano è stato il giornalista Luca Momblano su ‘Juventibus’: “Locatelli se deve scegliere tra Fiorentina e Marsiglia, sceglie il Marsiglia. Ma ad oggi non è probabile come scenario”. Questo proprio perché i costi non sarebbero molto contenuti. La Fiorentina ha un canale aperto con i bianconeri, storicamente, da Bernardeschi e Chiesa fino appunto ad Arthur e ora anche Moise Kean. Per i motivi spiegati, però, al momento non c’è assolutamente niente di concreto. E potrebbe non esserci anche in futuro. Quindi ad ora lo scenario più probabile è che Locatelli resti alla Juventus, anche se gli andrà ritagliato un ruolo e lui stesso dovrà sudare tantissimo per trovare un po’ di spazio.