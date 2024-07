Juventus, la decisione di Motta: un senatore non parte per il ritiro

In un’estate di rivoluzione sul mercato, la Juventus e Motta hanno deciso: lasciano a casa un big che non partirà per la Germania

La Juventus ha completato la sua prima fase di mercato con tre colpi ad effetto niente male come Douglas Luiz, Khephren Thuram e Michele Di Gregorio. Potenzialmente tre titolari. Altri ne dovranno arrivare, visto che si continua a parlare del solito Kopmeiners, pallino per completare un centrocampo di altissimo livello, ma anche di Todibo per puntellare la difesa. E ora addirittura di una suggestione di scambio tra Raspadori e Chiesa.

Insomma, molto ancora dovrebbe succedere. Anche perché in uscita i bianconeri devono ancora salutare tre-quattr pezzi pregiatissimi in grado di liberare risorse importanti. Ad esempio Federico Chiesa, ma anche Matias Soule che piace sempre a Roma e Leicester, o ancora Dean Huijsen per cui si attende lo sprint del PSG. Senza contare anche Weston McKennie. E un altro senatore come Wojciech Szczesny, ormai fuori dal progetto della Juve per questioni anagrafiche e soprattutto economiche. I bianconeri hanno bisogno di liberarsi del pesante ingaggio del polacco, che ha già dichiarato che non si metterà di traverso, anzi faciliterà la sua uscita.

Szczesny rientra a Torino, ma è out: niente ritiro. La situazione tra Juve, Arabia e Monza

Dopo Euro 2024, in cui la sua Polonia in realtà è stata eliminata ai gironi, e le vacanze extra Szczesny è atteso nei prossimi giorni alla Continassa. Il suo rientro è previsto tra giovedì e venerdì, ovvero il giorno prima della partenza della squadra di Thiago Motta per il ritiro in Germania a Herzogenaurach, presso l’HQ Adidas, dove si allenerà fino al 26 luglio, giorno dell’amichevole contro il Norimberga. Con tutta probabilità, però, Szczesny non partirà con i compagni per la seconda fase della pre-season.

Il portiere polacco, 34 anni, continuerà a valutare le offerte sul tavolo: una gli consentirebbe di firmare per un maxi-ingaggio in Arabia Saudita, l’altra di restare in Italia per una sfida stuzzicante quale sarebbe quella col Monza di Galliani e Nesta. Anche se l’ad ha smentito offerte per l’esperto estremo difensore. La Juve spera di chiudere con la Saudi Pro League, ma manca l’accordo sul cartellino (Szczesny è in scadenza 2025). Dall’altra parte il Monza non può garantire chiaramente certe cifre, per cui chiede un aiuto ai bianconeri o sotto forma di buonuscita o di contributo all’ingaggio. E il giocatore preferirebbe restare in Europa. In settimana sono previsti i rientri anche di altri nazionali come Milik, Kostic (entrambi potrebbero anche loro restare a Torino per qualche problema fisico da curare del tutto), Vlahovic, Gatti e Cambiaso. Qualche giorno in più per Chiesa, che sabato si sposerà.