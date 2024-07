Balotelli, ritorno in Serie A: destinazione scelta

Mario Balotelli ritorna a sorpresa in Serie A, ecco la destinazione per stupire tutti nella prossima stagione

Quando si parla di Mario Balotelli, i colpi di scena non mancano mai. Anche questa volta, sviluppi a sorpresa per quanto riguarda l’attaccante classe 1990, per il quale non ci sarà la prevista avventura in Sudamerica.

Niente accordo con il Corinthians, in Brasile. Sembrava tutto fatto, ma l’intesa non si è concretizzata. Ecco dunque che ‘Super Mario’ rimane ancora sul mercato degli svincolati, in attesa di una proposta per ripartire.

Una proposta che chissà, potrebbe arrivare dall’Italia. Qualche club in Serie A potrebbe decidere di puntare a sorpresa su di lui e provare a rilanciarlo per l’ennesima volta. La redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, nel consueto sondaggio quotidiano su ‘X’, quale sarebbe la squadra migliore per una ultima chance per Balotelli. Sondaggio vinto dal Como, con il 46,6%. I neopromossi lariani che in un mercato da protagonisti potrebbero tentare l’azzardo calcolato. Minoritarie le altre opzioni Lazio (21,4%), Cremonese (20,4%) e Bologna (11,7%).