Ribaltone Juventus per l’attacco: “Giuntoli offre di più” | ESCLUSIVO

Ribaltone Juventus per l’attacco: “Giuntoli offre di più”. La rivelazione in ESCLUSIVA nella trasmissione di Calciomercato.it TiAmoCalciomercato

È senza dubbio la Juventus la grande protagonista di questa prima fase di calciomercato estivo. Il club bianconero ripartirà da Thiago Motta e ha già ufficializzato i colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram.

Uno dei nomi accostati ai bianconeri nelle ultime settimane è quello di Joao Cancelo. A TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Rudy Galetti ha parlato così del possibile ritorno del terzino portoghese: “In questo momento non ci sono evidenze o conferme che vadano in questa direzione. È un calciatore valido, da top club, potrebbe essere inserito nelle trame di Thiago Motta ma in questo momento non mi risulta nulla di concreto o di avanzato per Joao Cancelo”.

“Il mercato è ancora lungo e in alcune situazione si aspetta sempre la seconda metà di agosto. Aspettare è un’arma a favore ma davvero per ora non ho riscontri diretti”, ha concluso il giornalista. In casa Juve tengono sempre banco anche i nomi di Chiesa e dell’obiettivo Koopmeiners.

Calciomercato Juve, Galetti: “Per Chiesa l’offerta più alta è dei bianconeri”

Da Koopmeiners alla situazione Chiesa, ecco il punto di Galetti: “La Juventus sarà la regina del mercato, vuoi perché l’Inter è già a posto ed il Milan si muove in modo mirato. La Juve deve e vuole rivoluzionare, a Thiago Motta servono giocatori funzionali. Si sta lavorando ancora sul centrocampo e la priorità è Koopmeiners. L’Atalanta non scende sotto i 60 milioni e la Juve ha bisogna di cedere Soulé e soprattutto Chiesa”.

🎙@RudyGaletti a ‘TiAmoCalciomercato’ su Youtube: “In questo momento non ci sono evidenze e conferme che vadano nella direzione di #Cancelo per la #Juventus“ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 15, 2024



Infine, proprio su Chiesa: “Lui ha una volontà, ovvero quella di massimizzare il suo nuovo contratto. Lui chiede 8 milioni, la Juve ne offre 6, c’è questo tema economico oltre a quello tattico. Il tema vero è il contratto, Roma e Napoli sono interessate ma offrendo meno. In Italia la Juve resta quella che offre di più: quindi o in Premier League o alla Juve Chiesa cerca di massimizzare il suo contratto”.