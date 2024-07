Colpo a costo zero, svolta a sorpresa: ha scelto la Juventus

Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna chiamano in causa anche le possibili strategie della Juventus, a caccia di nuovi innesti

Consapevole della necessità di rinforzare ulteriormente l’organico da consegnare a Thiago Motta, la Juventus sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui aumentare il ventaglio di alternative a disposizione del suo allenatore.

Mentre in difesa e per la trequarti l’intenzione di Giuntoli sia quella di avallare un altro investimento importante (i profili di Koopmeiners e Todibo restano sempre caldi), sostanzialmente diverso è il discorso riguardante le corsie esterne. Settore del campo che, infatti, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe propensa a puntellare con soluzioni low cost. Possibilmente in prestito o che comunque presuppongano un investimento contenuto. Proposto in tempi e in modi diversi dal suo entourage, la tentazione Cancelo non sembra stuzzicare più di tanto l’area mercato della Juventus. Al club bianconero, semmai, interessa il giovane Yan Couto, reduce da una stagione sopra le righe con la maglia del Girona. Le sorprese, però, potrebbero non essere finite qui.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Sergi Roberto ha deciso

Secondo quanto evidenziato da El Nacional, infatti, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe incassato il sì di Sergi Roberto. L’esperto jolly spagnolo, che da poche settimane si è svincolato dal Barcellona, chiudendo la sua lunga esperienza con la maglia blaugrana, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Stando alle ultime indiscrezioni, il classe ’92 avrebbe improvvisamente sciolto le riserve, mettendo la Juventus in cima alla lista dei suoi desideri. Dopo aver ricevuto diverse proposte (non accettate) soprattutto dalla Mls, lo spagnolo sarebbe intrigato all’idea di vestire la maglia del la Juventus. Ragion per cui vederlo indossare la maglia bianconera, stando alla fonte sopra citata, sarebbe considerata un’ipotesi ‘molto probabile’. Staremo a vedere se tutto questo effettivamente porterà ad un’accelerata su questo fronte, fermo restando che – proposto in più di una circostanza – il profilo di Sergi Roberto non ha mai particolarmente scaldato il nuovo ‘corso’ dirigenziale.