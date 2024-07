Caos, trionfo e Messi out: l’Argentina fa tripletta grazie a Lautaro Martinez

L’Argentina trionfa ancora una volta e concede il bis in Coppa America: i campioni del Mondo superano ai supplementari la Colombia grazie alla zampata di Lautaro

Prima il caos, poi l’ennesimo trionfo dell’Argentina trascinata dall’interista Lautaro Martinez nella finalissima contro la Colombia.

La rete infatti del ‘Toro’ dell’Inter decide ai tempi supplementari una tiratissima finale di Coppa America tra i campioni del Mondo e la Colombia, che deve arrendersi solo al 112’ di gioco alla zampata del capitano nerazzurro. Finale posticipata di circa 1 ora e 20 minuti per i disordini e gli incidenti nel prepartita, con migliaia di tifosi che si erano ammassati all’esterno dell’Hard Rock Stadium di Miami per entrare nell’impianto tra chi era normalmente in possesso del biglietto e chi senza. Alla fine con molta fatica la situazione è ritornata alla normalità e il match finalmente iniziato.

Coppa America ancora all’Argentina: infortunio e lacrime per Messi

Gara complicata e difficile per l’Argentina che alla fine l’ha spuntata all’extratime con il sigillo del neo-entrato Lautaro Martinez, capocannoniere della Coppa America con cinque reti.

Nei tempi regolamentari (terminati a reti bianche) Scaloni è stato costretto a fare a meno di capitan Messi, uscito in lacrime per un infortunio alla caviglia al 21’ della ripresa. Vittoria speciale per Angel Di Maria, alla sua ultima apparizione con la maglia dell’Albiceleste. L’Argentina conquista così la sua seconda Coppa America consecutiva dopo il successo del 2021 sul Brasile, la sedicesima complessiva della sua storia. Per la nazionale di Scaloni si tratta anche di una ‘Tripletta’ storica visto il trionfo mondiale del 2022 nella Coppa del Mondo in Qatar.