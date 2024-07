Mistero sulla cessione da 90 milioni: top club a rischio penalizzazione

La presa di posizione non è tardata ad arrivare. L’investimento semina il caos e crea i presupposti per un nuovo ‘giallo’

Nonostante manchino ancora diverse settimane prima dell’inizio della nuova stagione, quelle relative alle trattative di mercato non sono le uniche indiscrezioni che continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Non sono pochi i club che, direttamente o indirettamente, sono finiti nell’occhio del ciclone. Parametri economici piuttosto rigidi e valutazioni sempre più attente sia in termini di plusvalenze in sede di calciomercato che di investimenti intra ed extra aziendali hanno dato adito a vere e proprie polemiche. Il che in alcune circostanze si è tradotto in penalizzazioni per i club coinvolti o comunque sentenze che hanno clamorosamente ribaltato il verdetto del campo. Tra i campionati finiti in un vero e proprio tourbillon, impossibile non menzionare la Premier League. Dopo aver superato lo ‘spauracchio’ del 30 giugno, data che fa tradizionalmente da spartiacque per il bilancio semestrale, un club inglese potrebbe fare i conti con un nuovo ‘grattacapo’ da un punto di vista economico-finanziario.

Chelsea nell’occhio del ciclone: vendita degli hotel nel mirino, ecco cosa è successo

Intervenuto nel corso di un podcast di Football Insider, infatti, Keith Wyness ha posto l’accento su una transazione effettuata dal Chelsea. L’ultimo rapporto finanziario mostrato dai Blues, infatti, ha evidenziato come al club londinese sia stato concesso di ridurre le perdite da ascrivere al Profitability and Sustainability Rule grazie alla vendita di due hotel situati proprio a Stamford Bridge. Cessioni inserite in un ‘pacchetto’ di transazioni intra-aziendali che hanno originato 76 milioni di sterline (poco meno di 90 milioni di euro) in più rispetto ad un anno fa.

Secondo l’esperto finanziario Stefan Borson non ci sarebbe stata alcuna conferma né dal Chelsea né dalla Premier League. Sull’argomento, come già anticipato, si è espresso proprio Wyness. L’ex amministratore delegato dell’Aston Villa al podcast Insider Track di Football Insider ha definito “un mistero” la vendita da parte del Chelsea degli hotel in questione, aggiungendo: “La Premier League non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito. Si tratta di una questione sulla quale ho messo occhi e che stanno notando anche altre persone. Sappiamo che la vendita si è concretizzata positivamente e che è coinvolta una nuova società di gestione. Tuttavia, dovremo monitorare i futuri sviluppi della situazione”. Da capire se tutto questo possa condensare le premesse di una penalizzazione per il Chelsea, scenario non escluso a priori da Football Insider.