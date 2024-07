Milan, subito l’offerta per la rivelazione di Euro 2024

Il Milan pronto a piazzare il doppio colpo in attacco, non solo Morata: rossoneri pronti all’offerta per il secondo numero 9

Il Milan adesso fa sul serio sul mercato, non è più il tempo dei temporeggiamenti e delle riflessioni, ma di mettere a segno finalmente colpi importanti. Dai rossoneri ci si aspettano innesti di un certo spessore, per poter sedere al tavolo dello scudetto.

A Europei finiti, Milan che dovrebbe mettere le mani su Morata, ottenendo il sì definitivo del giocatore e provando a chiudere il colpo entro i primi giorni della prossima settimana. Lo spagnolo è diventato la prima scelta per l’attacco, ma non sarà l’unico innesto nella posizione di prima punta da regalare a Fonseca. Si sta registrando infatti una decisa accelerazione anche per Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund.

Il giocatore, che ha ben figurato a Euro 2024 mettendo a segno due reti in cinque partite, si sta guardando intorno dopo che la sua titolarità è stata messa in discussione con l’affare Guirassy. La sua volontà di cambiare aria giocherebbe a favore del Diavolo. Che secondo il ‘Corriere dello Sport’ potrebbe presentare al Borussia una offerta da circa venti milioni di euro.