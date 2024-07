Maxi rissa in campo: sparano a una gamba del calciatore

In campo è successo assolutamente di tutto: dopo una maxi rissa, un calciatore è stato addirittura sparato a una gamba

Gli episodi di violenza purtroppo non mancano nei campi di calcio in tutto il mondo e spesso siamo costretti a raccontarveli anche in Italia, con tutte le conseguenze del caso. In Sud America, la situazione è anche peggio se si considerano tutte le partite che spesso finiscono con risse in campo o sugli spalti.

E un ultimo episodio clamoroso avvenuto in Brasile ha fatto ben presto il giro del mondo, con un video clamoroso che mostrato quanto successo. Il tutto è accaduto durante la partita tra Gremio Esportivo Anapolis e Centro Oeste, valido per il campionato di Goiano. Inizialmente potete vedere i calciatori in campo in un gruppone a bordo campo veramente difficile da sciogliere, con l’intervento delle forze dell’ordine per cercare di ripristinare una situazione di normalità. La situazione, però, ben presto è degenerata.

La maxi rissa in Brasile finisce nel peggiore dei modi: calciatore sparato a una gamba

E questo non è che l’ennesimo caso di violenza, nei campi di calcio, che si verifica in Sud America, in questo caso proprio in Brasile. Al termine dell’incontro, un delicato match di campionato, le squadre hanno iniziato a scontrarsi, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per separare i giocatori, come dicevamo.

Ed è proprio nella colluttazione, uno degli agenti ha sparato alla gamba di un calciatore con un proiettile di gomma. Il video dell’incidente è diventato virale, non solo in Brasile.

A player was shot by a police officer during a football game in Brazil 😳🤯 pic.twitter.com/jcA8Ip6rew — CentreGoals. (@centregoals) July 11, 2024

In un comunicato, il club ha poi condannato ciò che è successo al triplice fischio, definendo l’atto “orribile, incredibile e criminale da parte di qualcuno che dovrebbe garantire la sicurezza e l’integrità delle persone”. Insomma, non una bellissima pagina di sport, come sempre più spesso accade da quelle parti.