Inter sorride, assist dall’allenatore: colpo rimandato di un anno

L’assist dall’allenatore potrebbe favorire un colpo importante per l’Inter di Simone Inzaghi: l’affare è rimandato di un anno

Sul calciomercato, c’è sempre chi ha bisogno di rivoluzionare la squadra, effettuare molti acquisti e scommesse per sperare di tornare ai vertici e chi, invece, preferisce mantenere l’ossatura essenziale di un gruppo per vincere ancora.

L’Inter fa sicuramente parte della seconda categoria. I nerazzurri vogliono portare avanti il progetto di Simone Inzaghi e hanno già aggiunto al gruppo dei nuovi acquisti calciatori importanti come Taremi, Zielinski e Josep Martinez. In attesa di capire il loro rendimento e l’impatto che effettivamente potrebbero avere, la certezza è di non voler spendere oltre – al netto di un sostituto low cost di Buchanan -, se non ci saranno altre uscite. E, in alcuni casi, il sentore che si verifichino è praticamente nullo.

Ad esempio sulla fascia destra, dove sono cambiate tante cose nell’ultimo periodo. C’è stata una svolta netta per il rinnovo di Denzel Dumfries, sempre più vicino all’accordo per il prolungamento con l’Inter, una buona notizia che ha cambiato anche diverse priorità in entrata. Mentre circolavano già i nomi di diversi esterni destri che avrebbero potuto prendere il suo posto, la permanenza ha totalmente messo a tacere le voci. Ma non vuole dire che non si possa programmare il futuro anche in quella zona di campo.

L’Inter monitora la situazione di Kayode: assist di Palladino

Un nome che piaceva e piace tanto ai nerazzurri è quello di Michael Kayode, giovanissimo terzino destro della Fiorentina, adattabile anche a cinque, che fa della spinta e della fisicità alcune delle sua caratteristiche principali. Il ragazzo, che può rappresentare anche il futuro dell’Italia, piace a molti, ma l’Inter potrebbe sfruttare un assist decisivo per tentare di arrivare a dama, anche se non per questa stagione.

La firma di Raffaele Palladino con la Fiorentina è un’assicurazione di successo per gli esterni. Il tecnico ha già dimostrato a Monza di saperli valorizzare e può sfruttare anche le potenzialità di Kayode nel suo percorso in Toscana. Il calciatore ha già ammesso pubblicamente di trovarsi molto bene con lui, blindando la sua posizione per l’anno prossimo e allontanando le voci di addio immediato.

Per il 2025, però, le cose potrebbero cambiare. Matteo Darmian avrà un anno più, altre potenzialità 60 partite sulle gambe e un ricambio giovane servirebbe. Kayode potrebbe schizzare in cima alla lista, anche se la sua valutazione rischia di non essere per nulla bassa e scatenare un’asta con base a 20 milioni. L’Inter, di sicuro, continuerà a osservare le sue prestazioni.