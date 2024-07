Bomber KO, quattro settimane di stop: il Milan prende nota

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito della visita specialistica. Il responso chiama indirettamente in causa anche il Milan

Dopo una prima fase di stallo sostanziale, il mercato del Milan è pronto a decollare da un molto all’altro. In procinto di definire in tutti i suoi aspetti la trattativa per la definizione dell’acquisto di Alvaro Morata, i rossoneri stanno scandagliando anche altre piste per il reparto offensivo.

Sondata la disponibilità della Roma ad intavolare una trattativa per Tammy Abraham, i rossoneri stanno tenendo calda anche la pista che porta al Fullkrug del Borussia Dortmund. Autorevole protagonista con la maglia della sua Nazionale agli ultimi Europei, il ‘gigante’ tedesco piace e non poco ai rossoneri che si sono mossi per capire i margini di manovra. Il possibile addio di Fullkrug, però, potrebbe essere subordinato all’evolvere della situazione legata a Guirassy. Dopo aver chiuso l’operazione con lo Stoccarda, il Borussia si è infatti interrogata per qualche giorno sulle condizioni dell’attaccante francese naturalizzato guineano. Le visite a cui si è sottoposto Guirassy avevano evidenziato delle problematiche.

Secondo quanto riferito da sky.de, però, nelle ultime ore il classe ’96 avrebbe svolto nuovi test i cui risultati avrebbero fatto tirare un sospiro di sollievo al Borussia Dortmund. Non essendo necessario alcuna operazione, l’infortunio dell’attaccante dovrebbe essere risolto tra le due e le quattro settimane con un trattamento conservativo. Nel corso della prossima settimana, però, dovrebbero esserci un ulteriore controllo per avere un quadro della situazione ancor più completo. Anche il Milan osserva da una posizione tutt’altro che disinteressata.