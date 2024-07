Spagna, de La Fuente suona la carica: “Siamo pronti a lottare per vincere”

Cresce l’attesa per la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra: iberici a caccia del quarto successo

Dopo aver battuto la Francia in semifinale, la Spagna si appresta ad affrontare l’Inghilterra nella finalissima di Euro 2024 con l’Inghilterra.

La Spagna ha una ghiotta possibilità davanti a sé: battendo l’Inghilterra nella finale di Euro 2024, quella iberica diventerebbe la Nazionale col maggior numero di vittorie negli Europei di calcio, arrivando a quota quattro e superando la Germania, con tre vittorie. Il commissario tecnico Luis de La Fuente ha garantito che la sua squadra è “pronta a lottare per vincere”, ricordando però che “la memoria è fragile e ingrata nei confronti di chi perde una finale”.

“Il fatto di giocare una finale non si dimentica mai. Naturalmente, vogliamo competere per vincere, ma è ingiusto nei confronti di chi non riesce a farlo. Solo una squadra vince” ha ricordato de La Fuente il quale ha sottolineato: “Se non saremo la Spagna, non avremo possibilità. Stiamo lavorando per migliorare. Dobbiamo essere riconosciuti e riconoscibili per i nostri punti di forza”.

Euro 2024, le parole di de La Fuente prima della finale

Sull’approccio da adottare: “Cercheremo di imporci rimanendo fedeli a noi stessi, ci sono diversi stili e modi di giocare, ma di fronte avremo anche un avversario. La nostra direzione è chiara, cercheremo di valorizzare i nostri punti di forza, ma se non ci riusciremo, sarà comunque una partita difficile”.

Chiaramente il ct della Spagna non rinuncia a un po’ di sana pretattica: “Non vi svelo tutto, altrimenti non ci sarebbero sorprese per i giocatori. Ma ciò che conta è la tranquillità e l’orgoglio di poter giocare una finale. Molti dei nostri giocatori hanno già giocato partite del genere, ma pochi hanno raggiunto la finale degli Europei, e l’esperienza è completamente diversa. È la gioia di vivere un ricordo che durerà tutta la vita, indipendentemente da cosa accadrà dopo”.