Sfuma il grande ritorno, Juve snobbata: cosa succede ora

La Juventus sognava il grande ritorno, che per ora è sfumato dopo la decisione al rientro dal prestito

La Juventus ha piazzato il primo sprint in questo mercato estivo. Che è stato di quelli importanti, perché sono arrivati praticamente tre titolari: Di Gregorio, Thuram e Douglas Luiz. Ora ovviamente è tempo di uscite, dopo Kean bisogna continuare a sfoltire la rosa, fare qualche sacrificio e salutare chi non fa più parte del progetto. Quest’ultimo è Federico Chiesa, gli altri sono Soule e Huijsen che potrebbero andare all’estero tra Leicester e PSG. Tutti soldi che Giuntoli potrà reinvestire subito per completare la rosa, in primis con il solito vecchio pallino Teun Koopmeiners.

Poi può essere il turno di un esterno offensivo, con Sancho pista sempre possibile. Dando spazio pure a un eventuale altro grande colpo in un altro reparto, come la difesa. Non a caso si è parlato parecchio negli ultimi giorni di Joao Cancelo, tornato dal prestito al Barcellona. Ma il portoghese non ha futuro con Guardiola al Manchester City e ha cominciato subito a cercare un’altra sistemazione. Tra le suggestioni proprio quelle di un ritorno in bianconero, oppure addirittura nell’Inter che però ha pure altri piani. Per questo un rientro in Serie A e a Torino sembrava potesse essere una soluzione percorribile.

Cancelo vuole solo il Barcellona: no alla Juve

Ma Cancelo in realtà ha già scelto il suo futuro, ed è ancora il Barcellona, rifiutando quindi le altre destinazioni,Juve in primis dunque. Il terzino lusitano si è trovato benissimo in blaugrana, ha segnato 4 gol con 5 assist in tutte le competizioni, quello spagnolo è un tipo di calcio molto adatto a lui. Così come la città e il club.

Per questo al momento il portoghese vuole solo e soltanto tornare in Catalogna. Andranno valutate poi tutte le condizioni, perché il Barcellona non naviga nell’oro e, nonostante il costo del cartellino non sia superiore ai 25 milioni, vorrebbero un altro prestito ed evitando pure l’obbligo di riscatto. Bisognerà convincere ovviamente il City, che come prevedibile chiede l’obbligo. Le parti lavoreranno a un nuovo accordo. Nel caso in cui non dovesse arrivare, magari la Juve potrebbe provare a inserirsi dovendo però far cambiare idea al calciatore che per ora ha declinato il ritorno in bianconero.