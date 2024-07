La vicenda che ha sconvolto il calcio europeo: “Accordo segreto”

Accordi segreti, manipolazioni, tantissimi soldi potrebbero tornare a sconvolgere il calcio europeo: ecco cosa sta succedendo

Mentre si attende con trepidazione di capire chi leverà il titolo di campione d’Europa all’Italia, e quindi una tra Spagna e Inghilterra, il calcio europeo potrebbe essere sconvolto da un altro caso giudiziario tutt’altro che lineare.

Secondo quanto rivelato da un’indagine dell’Equipe, infatti, Wissam Ben Yedder, punta centrale francese e ormai svincolato dal Monaco e a cui si è interessato anche il Como in questa finestra di calciomercato, avrebbe pagato 1,6 milioni di euro per il silenzio di una ragazza che avrebbe molestato. Ma andiamo con ordine.

Esploso nel Siviglia nel 2016, l’attaccante classe 1990 è tornato in patria nel 2019, laureandosi come uno dei migliori cannonieri della Ligue 1, salvo poi, ad agosto dell’anno scorso, finire in carcere (e uscire dopo il pagamento di una cauzione di 900mila euro), assieme al fratello, con l’accusa di stupro, tentato stupro e violenza sessuale nei confronti di due sue connazionali di 19 e 20 anni.

L’episodio, avvenuto il 10 luglio durante una serata trascorsa nella cittadina di Beausoleil, alle porte del Principato di Monaco, non sarebbe però un caso isolato.

Ancora guai per Ben Yedder: il francese avrebbe pagato il silenzio di una donna per 1,6 milioni di euro

Prima dell’incriminazione e successivo rilascio, dicevamo, e quindi sempre nel 2023, Ben Yedder avrebbe infatti pagato a caro prezzo una donna per evitare che lo denunciasse.

A consigliarlo, secondo quanto riferito ancora dal quotidiano sportivo francese, sarebbero stati i membri del suo entourage, ora accusati di manipolazione da parte dello stesso calciatore.

Non solo, però, perché ad aiutarlo nel sventare altre denunce, in una sorte di accordo segreto, ci sarebbe addirittura l’ex presidente del Monaco Jérôme de Bontin, complice dell’attaccante perché è attraverso il suo conto che sarebbero transitati i soldi per la donna abusata.

Una situazione complicata, ma soprattutto molto spiacevole in un movimento che sempre di più si sta macchiando di accuse così infamanti. Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, a questo proposito, avrebbe chiuso al trasferimento di Mason Greenwood alla corte di Roberto De Zerbi. Il calciatore inglese, che piace anche alla Lazio, alla Juve e al Napoli, era stato accusato, con tanto di prove, dalla compagna di violenza sessuale, accuse che sono state poi cancellate con il ritiro della denuncia.