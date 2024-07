Giuntoli e Motta spiazzati, salta il grande colpo: ha rifiutato la Juve

La Juventus sognava il grande colpo per la fascia, che però ora si allontana sensibilmente: vuole andare in Spagna

Tra suggestioni e trattative più o meno concrete, il mercato estivo in Serie A prosegue. L’ultimo ‘colpo’ se vogliamo è quello del rinnovo di Simone Inzaghi, ufficializzato in giornata in conferenza stampa dal presidente Marotta. Ma in generale le big sono pronte a centrare altri colpi per la prossima stagione. O i primi, nel caso del Milan che si sta avvicinando però ad Alvaro Morata.

In chiave Juve molto è legato alle uscite. Di Soule si continua a parlare in ottica Roma o Leicester, grandi estimatrici dell’argentino così come i giallorossi restano su Chiesa. Ma niente si è ancora sbloccato. Giuntoli tiene d’occhio anche altri rinforzi oltre Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio: le antenne sono dritte per tutti i reparti, a partire dall’obiettivo Koopmeiners alla suggestione di un ritorno di Joao Cancelo. Il terzino portoghese rientrerà al Manchester City dal prestito al Barcellona, ma con Guardiola gli spazi sono ormai ridottissimi. Per questo si è riparlato di lui come possibile ritorno in bianconero o anche all’Inter. Ma secondo quanto riportato da ‘Sport’, Cancelo non tornerà in Italia o comunque non ci sarà uno Juve-bis.

Cancelo dice no alla Juve: vuole solo il Barcellona

Il 30enne esterno avrebbe infatti rifiutato di tornare a Torino perché il suo primo pensiero è quello di rimanere al Barcellona, dove ha appunto giocato la sua ultima stagione con buoni risultati. E il desiderio è quello di fermarsi in Catalogna, anche se dovesse essere di nuovo in prestito. In tutto questo il Manchester City avrebbe aperto a questa soluzione, inserendo però un obbligo di riscatto a differenza della proposta blaugrana di un diritto che può diventare obbligo solo a certe condizioni.

La valutazione di Cancelo è di circa 25 milioni, prezzo abbordabile se consideriamo il valore del giocatore che infatti aveva stuzzicato e non poco Giuntoli e Motta. Ma dal lusitano sarebbe arrivato secondo i media spagnoli un ‘no grazie’. Il terzino ha compiuto 30 anni a maggio e ha il contratto in scadenza col City il 30 giugno 2027: nell’ultima annata col Barcellona ha giocato 42 partite condite da 4 gol e 5 assist tra campionato e Champions League.